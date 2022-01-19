ФАС усмотрела на Дальнем Востоке картельный сговор на 14,5 млрд рублей

Posted 19 января 2022, 09:57
Published 19 января 2022, 09:57
Modified 17 августа 2022, 09:11
Updated 17 августа 2022, 09:11
Нарушения антимонопольного законодательства ФАС России подозревает три автодорожные компании. А именно ООО «ИКС – РОУД», ООО «Стройсервис» и ООО «Хабаровскдорснаб». Специалисты предполагают, что предприятия организовали картель, чтобы поддерживать цены на торгах в сфере дорожного строительства в Приморье и Хабаровском крае, что является нарушением Закона о защите конкуренции. По подсчетам специалистов, суммарный доход картеля превышает 14,5 миллиардов рублей.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что благодаря усилиям ФАС, удалось вывести на мировую Яндекс и подавшие против него иск Avito, Wildberries, 2ГИС и другие компании. Вместо предполагаемого штрафа в 4,4 миллиарда рублей, крупнейший российский поисковик переведет РФИТ полтора миллиарда рублей.