Губернатор Сахалина вручил награду за флешмоб

Posted 19 января 2022, 04:51
Published 19 января 2022, 04:51
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Суть праздничной акции была проста — в записи в соцсетях под определённым хэштегом нужно было рассказать о любимых местах, островных обычаях и интересных случаях, которые происходили с участником на Сахалине и Курилах.
Жители области активно поддержали идею — и более полутысячи заявок пришло в итоге. Это были фотографии самых разных, порой просто уникальных мест Сахалина и Курил, посты о родной земле, о любимых её уголках…
Лучше всех, по мнению жюри, с заданием справилась заведующая юношеским отделом ногликской районной библиотеки Дарья Ивлиева. Её сообщение в одной из соцсетей было очень искренним, романтичным и в то же время хорошо написанным. В нём без пафоса, но с настоящей нежностью автор рассказала о своей малой родине — селе Ныш, где прошли её детские и юношеские годы. Губернатор Валерий Лимаренко лично поздравил жительницу северного муниципалитета с победой и вручил памятные награды.
— На мой взгляд, самой душевной историей оказалась ваша, Дарья, работа. Вы с большой теплотой описали свое родное село Ныш, мастерски передали его уютную обстановку и красоту окружающей природы. От всей души поздравляю вас с заслуженной победой, — подчеркнул глава региона.
В ответ Дарья рассказала губернатору о работе, которую она вела в библиотеке до декретного отпуска. В учреждении было много сделано для привлечения молодежи — регулярно организуют турниры по настольным играм и творческие вечера, созданы возможности для бесплатного скачивания электронных книг. Глава региона предложил Дарье вместе с коллегами отправиться в одну из лучших библиотек страны для обмена профессиональным опытом. Девушка идею поддержала.