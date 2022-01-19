Губернатор Сахалина вручил награду за флешмоб

Лучше всех, по мнению жюри, с заданием справилась заведующая юношеским отделом ногликской районной библиотеки Дарья Ивлиева. Её сообщение в одной из соцсетей было очень искренним, романтичным и в то же время хорошо написанным. В нём без пафоса, но с настоящей нежностью автор рассказала о своей малой родине — селе Ныш, где прошли её детские и юношеские годы. Губернатор Валерий Лимаренко лично поздравил жительницу северного муниципалитета с победой и вручил памятные награды.