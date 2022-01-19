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Posted 18 января 2022, 21:58

Published 18 января 2022, 21:58

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Прогноз аномалий: каким будет февраль-2022 в Приморье

18 января 2022, 21:58
Сюжет
Погода
Синоптики Примгидромета подготовили прогноз аномалий на долгожданный последний зимний месяц. Специалисты высчитали среднюю температуру и ожидаемое количество осадков.

Синоптики Пригидромета ежемесячно готовят долгосрочный прогноз погоды на предстоящий месяц. Не успели мы оглянуться, как до конца первого месяца года осталась всего декада. А значит — время прогноза на предстоящий месяц.

Итак, в феврале 2022 года, по подсчётам сотрудников Примгидромета, средняя месячная температура воздуха составит от -13 до -18 градусов, на побережье -6… -11 градусов. Эти показатели находятся на уровне средних многолетних значений.

«Осадков за месяц выпадет больше среднего многолетнего количества», — предупреждают синоптики.

Приморцам же остаётся надеяться, что такого сильного снега, как выпал 30 ноября 2021 года, в этом сезоне уже не будет. Хотя, кто знает — в Приморье бывает и в марте снегом «накрывает с головой».

Пока же в Приморье наблюдаются крещенские морозы. Температурный фон ночью местами опускался до -33 градусов.

#Новости#Общество#Погода#Снег#Мороз
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