Российский инвестфорум перенесли из-за эпидемиологической ситуации

Глава оргкомитета РИФ, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что перенос форума не означает остановку подготовительной работы. По его словам, привлечение инвестиций – это важное направление для России, поэтому работа продолжается. В настоящее время в дистанционном режиме совместно с регионами прорабатывается повестка мероприятия, особенно ее деловая часть. По мере снижения эпидемиологической напряженности будет возобновляться активная фаза подготовки РИФ. Чернышенко пообещал провести форум на самом высоком уровне, несмотря на новую волну коронавируса, пишет iz.ru.