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Posted 19 января 2022, 08:44

Published 19 января 2022, 08:44

Modified 17 августа 2022, 09:11

Updated 17 августа 2022, 09:11

Российский инвестфорум перенесли из-за эпидемиологической ситуации

19 января 2022, 08:44
Распространение нового штамма коронавируса “омикрон” ухудшило эпидситуацию. В связи с этим было принято решение перенести организуемый Фондом Росконгресс Российский инвестиционный форум (РИФ) с 17-19 февраля текущего года на более поздний срок.

Глава оргкомитета РИФ, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что перенос форума не означает остановку подготовительной работы. По его словам, привлечение инвестиций – это важное направление для России, поэтому работа продолжается. В настоящее время в дистанционном режиме совместно с регионами прорабатывается повестка мероприятия, особенно ее деловая часть. По мере снижения эпидемиологической напряженности будет возобновляться активная фаза подготовки РИФ. Чернышенко пообещал провести форум на самом высоком уровне, несмотря на новую волну коронавируса, пишет iz.ru.

В свою очередь советник президента, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков отметил, что перенос форума позволит более тщательно подготовить инвестиционные проекты для презентации. Кроме этого, Фонд Росконгресс и Роспотребнадзор смогут проработать усиленные меры безопасности для участников мероприятия, которые позволят провести РИФ в текущем году.

Представители оргкомитета форума заявили, что новая дата будет озвучена после улучшения эпидситуации в стране.

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