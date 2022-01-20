Борис Кубай дал прогноз погоды в Приморье до конца января

Posted 20 января 2022, 07:41
Published 20 января 2022, 07:41
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
По словам Бориса Викторовича, у земли будет преобладать область высокого давления.
«Это значит, что установится погода антициклонического характера с преобладанием солнечных дней и минимумом осадков», — сказал Кубай.
Жутких холодов, судя по всему, тоже не должно быть. Ниже обычных для этого времени года температура воздуха опускаться не будет. Дневной температурный фон уже с предстоящих выходных возьмёт курс на повышение.
Сегодня, например, 20 января, на юге края температура воздуха в нижней тропосфере меняется от -18 до -21 градуса. А в течение третьей декады будет наблюдаться колебание в диапазоне -12… -15 градусов.
«Соответственно, теплее будет и у поверхности Земли», — сказал начальник Примгидромета.