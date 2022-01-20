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Posted 20 января 2022, 07:41

Published 20 января 2022, 07:41

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Борис Кубай дал прогноз погоды в Приморье до конца января

20 января 2022, 07:41
Сюжет
Погода
Главный синоптик Приморского края Борис Кубай рассказал о погоде в Приморье до конца января. В заключительной декаде месяца жителей региона ждёт минимум осадков и много солнечных дней.

По словам Бориса Викторовича, у земли будет преобладать область высокого давления.

«Это значит, что установится погода антициклонического характера с преобладанием солнечных дней и минимумом осадков», — сказал Кубай.

Жутких холодов, судя по всему, тоже не должно быть. Ниже обычных для этого времени года температура воздуха опускаться не будет. Дневной температурный фон уже с предстоящих выходных возьмёт курс на повышение.

Сегодня, например, 20 января, на юге края температура воздуха в нижней тропосфере меняется от -18 до -21 градуса. А в течение третьей декады будет наблюдаться колебание в диапазоне -12… -15 градусов.

«Соответственно, теплее будет и у поверхности Земли», — сказал начальник Примгидромета.

Ранее «Восток-Медиа» публиковало прогноз аномалий на последний зимний месяц — февраль.

#Новости#Общество#Погода#Зима#Снег#Борис Кубай
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