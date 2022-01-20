Чешская певица умерла от ковида: она заболела специально, чтобы не вакцинироваться

Posted 20 января 2022, 15:42
Published 20 января 2022, 15:42
Modified 17 августа 2022, 09:10
Updated 17 августа 2022, 09:10
Фолк-исполнительница Хана Хорка отказывалась вакцинироваться и заразилась коронавирусом специально, чтобы избежать ограничений для непривитых. В социальных сетях 57-летняя певица писала, что идет на поправку, однако спустя два дня она умерла, пишет 360tv.ru.
Хана Хорка открыто выступала против вакцинации и ограничений, связанных с коронавирусной инфекции. Стремясь обойти эти ограничения, она специально заразилась коронавирусом, рассчитывая получить таким образом антитела.
Сын певицы рассказал, что она заразилась во время того, как болел он сам и его отец. Молодой человек и его отец были привиты, но заболели коронавирусом в канун Рождества. Хана Хорка, вместо того чтобы изолироваться от заболевших членов семьи на неделю, подвергла себя опасности и оставалась с ними, не соблюдая нормы безопасности.
О своем самочувствии Хана Хорка писала в социальных сетях. В один из дней она оставила запись о том, что чувствует себя лучше, и высказала намерение прогуляться. Спустя несколько дней певица скончалась у себя дома. Сын Ханы Хорки надеется, что история его матери станет аргументом в пользу вакцинации для тех, кто еще сомневается.