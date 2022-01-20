Чешская певица умерла от ковида: она заболела специально, чтобы не вакцинироваться

Сын певицы рассказал, что она заразилась во время того, как болел он сам и его отец. Молодой человек и его отец были привиты, но заболели коронавирусом в канун Рождества. Хана Хорка, вместо того чтобы изолироваться от заболевших членов семьи на неделю, подвергла себя опасности и оставалась с ними, не соблюдая нормы безопасности.