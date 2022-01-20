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Posted 20 января 2022, 05:03

Published 20 января 2022, 05:03

Modified 1 сентября 2022, 04:19

Updated 1 сентября 2022, 04:19

«Это головная боль»: мэр Владивостока — о демонтаже цепей со столбиками в центре

20 января 2022, 05:03
Сюжет
Благоустройство
Декоративные столбики с цепями на тротуарах в центре Владивостока будут демонтированы для удобства пешеходов. Об этом мэр города Константин Шестаков рассказал в ходе прямого эфира в Instagram с руководителем ЦУР Приморья Полиной Степаненко

По словам градоначальника, в некоторых местах тротуар настолько узкий, что пешеходам становится непросто там проходить.

В качестве примера он привёл участок улицы Пограничной между поворотом с улицы Семёновской до поворота на улицу Фонтанную.

«Настолько узкий тротуар, что когда…вы идёте навстречу человеку, идёте с коляской или везёте велосипед, это вопрос нереальный. Надо выйти за ограждение, пройти. Это головная боль», — объяснил мэр.

Именно для решения этой проблемы и будут демонтированы столбики с цепями. Как добавил мэр, он считает, что работы по расширению самого тротуара должны вестись сразу после удаления ограждений.

«Если жители Владивостока считают необходимым уже на новый тротуар вернуть столбики, давайте мы пойдём по этому пути, но это будут уже не те столбики, которые мы демонтировали…поставим новые», — заявил Константин Шестаков.

Старые столбики кое-где останутся. Речь идёт об улице Светланской, улице Алеутской, Океанском проспекте — местах, где тематические ограждения создают «атмосферу портового города».

Ранее «Восток-Медиа» писало, что на некоторых улицах Владивостока столбики с цепями уже начали убирать.

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#Новости#Общество#Владивосток#Благоустройство
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