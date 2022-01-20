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Posted 20 января 2022, 04:02

Published 20 января 2022, 04:02

Modified 1 сентября 2022, 04:19

Updated 1 сентября 2022, 04:19

Тематическое фото

Франк «размагнитился»: Русскую рыбопромышленную компанию возглавит новый гендиректор

20 января 2022, 04:02
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Крабы
Русская рыбопромышленная компания — крупнейший крабодобытчик России с владивостокской «пропиской» — на днях удивила бизнес-сообщество нестандартным кадровым решением. Вместо опытного специалиста рыбодобывающей отрасли Виктора Литвиненко гендиректором РРПК была назначена бизнес-леди из ретейла Ольга Наумова.

К своим новым обязанностям экс-руководитель торговых сетей «Пятёрочка» и «Магнит» должна была приступить 18 января. Как сообщает «Коммерсантъ», перед Наумовой стоит задача расширить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, производимой новым флотом РРПК. При этом работать придётся в сложных условиях, учитывая рост курса доллара и пандемию, закономерно обусловившую снижение доходов населения и спроса на деликатесы.

Крабы, наряду с минтаем, составляют серьёзную долю продукции РРПК. Компания в 2017–2019 годах совершила настоящий прорыв в отрасли, став ключевым игроком на отечественном рынке добычи и сбыта краба. Этому способствовал обновлённый закон об инвестиционных квотах — с 2017 года преимущество в крабовых аукционах имеют компании, вкладывающие значительные средства в строительство новых судов на отечественных верфях и имеющие собственные рыбоперерабатывающие предприятия. РРПК, соответствующая обоим условиям, к настоящему моменту располагает квотами на вылов более 330 тысяч тонн водных биоресурсов в год. Более того, эксперты уверены, что владелец Русской рыбопромышленной компании Глеб Франк и связанные с ним высокопоставленные лоббисты буквально «протащили» поправки к закону об инвестквотах, чтобы перераспределить доли рынка в свою пользу. Однако мало иметь квоты — нужно их грамотно осваивать: ловить крабов и рыбу, перерабатывать, продавать. И тут у предприятий, принадлежащих уроженцу Владивостока, возникли большие проблемы.

— Эту фирму порекомендовал бы только врагу. Договора у них не очень, гарантийку там не платят вообще — это они называют стимулирующей доплатой на усмотрение генерального директора. В рейсе сумма приходит не та, которая указана в договоре. Сроков окончания рейса у них нет, они убрали этот пункт. О судах: есть у них как хорошие флагманские, так и вёдра с болтами. Идти работать не глядя на судно не стоит, — такой отзыв о работе в компании «ПримКраб» можно увидеть на популярном приморском портале, и это не единственное критическое замечание о методах управления в РРПК, в структуру которой входит и «ПримКраб». Другие рыбаки также опубликовали признания, что списались на берег при первой же возможности разорвать трудовые отношения с компанией, где ощутили плохое отношение работодателя.

К началу 2019 года, как сообщает издание Babr24, общий долг РРПК перед Сбербанком составлял около полутора миллиардов долларов. В сводном отчете СПАРК среди негативных факторов для компании указано повышение совокупного долга на 289%, в то время как собственный капитал вырос лишь на 105%. Ещё в январе 2020 года стало известно, что РРПК продала несколько своих юридических лиц, которые владеют квотами на ловлю 8,6 тысячи тонн морских биопродуктов в год. Владельцу пришлось принимать меры для исправления ситуации.

Решение о назначении Ольги Наумовой, очевидно, является одним из стратегических шагов на этом пути. Прежний гендиректор РРПК Виктор Литвиненко не покидает компанию, но остаётся в качестве члена правления и гендиректора дочерних обществ, отвечая за операционную деятельность.

— Принимая данное решение, мы, в том числе, учитывали опыт Ольги Наумовой в ретейле. Уверен, под её руководством РРПК сможет существенно расширить рынки сбыта продукции с высокой добавленной стоимостью, производимой новым флотом, — заявил Глеб Франк.

В начале нулевых Ольга Наумова занимала руководящие должности в структурах «Северстали» и НЛМК. С 2013 года в течение пяти лет она возглавляла сеть «Пятёрочка», а в 2018–2019 годах руководила «Магнитом» и одновременно, с ноября 2019 года, входила в совет директоров РРПК в качестве независимого директора. Затем до весны 2021 года Наумова была гендиректором логистической компании Lorus и заместителем гендиректора ПАО «Соллерс». С мая 2021 года по январь 2022 года она возглавляла «Восточный Союз» — объединение розничных сетей Дальнего Востока и Сибири.

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