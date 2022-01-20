Франк «размагнитился»: Русскую рыбопромышленную компанию возглавит новый гендиректор

— Эту фирму порекомендовал бы только врагу. Договора у них не очень, гарантийку там не платят вообще — это они называют стимулирующей доплатой на усмотрение генерального директора. В рейсе сумма приходит не та, которая указана в договоре. Сроков окончания рейса у них нет, они убрали этот пункт. О судах: есть у них как хорошие флагманские, так и вёдра с болтами. Идти работать не глядя на судно не стоит, — такой отзыв о работе в компании «ПримКраб» можно увидеть на популярном приморском портале, и это не единственное критическое замечание о методах управления в РРПК, в структуру которой входит и «ПримКраб». Другие рыбаки также опубликовали признания, что списались на берег при первой же возможности разорвать трудовые отношения с компанией, где ощутили плохое отношение работодателя.