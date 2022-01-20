Навагу по выгодной цене начали продавать в Сахалинской области

Posted 20 января 2022, 03:43
Published 20 января 2022, 03:43
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
В Поронайске, Охе, Макарове, Ногликах, Смирных, Углегорске и областном центре островитяне уже смогли закупиться навагой по новой цене. В скором времени к программе подключатся другие районы Сахалинской области. Это будет происходить по мере роста объёмов вылова традиционной зимней рыбы.
— По поручению губернатора Валерия Лимаренко областное агентство по рыболовству провело переговоры с рыбопромышленниками о поставках наваги с минимальной наценкой для сахалинцев и курильчан, — рассказал руководитель регионального агентства по рыболовству Иван Радченко.
По его словам, рыбопромышленные компании понимают, что совместная работа в этом направлении имеет важное социальное значение. Несмотря на тот факт, что себестоимость продукции увеличилась, предприятия готовы поддержать проект »Доступная рыба» для сахалинцев и курильчан.
Среди первых, кто поставил свежую навагу, были рыбаки Охинского района. Так, мелкую навагу, которая стоит 20 рублей за килограмм, не только продаёт, но может и доставить на дом (в пределах городского округа) продаёт СРНО Уньгыш (Звездочка). Рыба крупного размера будет стоит 50-60 рублей за килограмм. По традиции самые первые уловы продают не так дешёво, цена становится ниже по мере увеличения объёмов добычи.
Охинский ООО »Рыбновский лосось» продаёт свой товар торговым операторам по цене 60 рублей за килограмм. Поронайское СПК РК »Дружба», макаровское ООО »Рыбак» — по 60-70 рублей за килограмм. Если говорить о рознице, то цена на рыбу, добытую этими предприятиями, достигает 85 рублей. Например, цена на »первую навагу» 2021 года для жителей составляла от 70 до 130 рублей за килограмм.
На сегодняшний день объемы вылова наваги в Сахалинской области превышают 1 082 тонны. По рекомендациям рыбохозяйственной науки, всего до конца путины рыбаки хотят выловить до 15,5 тысячи тонн. Окончание специализированного промысла на островах прогнозируется к концу января-началу февраля.
Глава региона Валерий Лимаренко и правительство Сахалинской области системно повышают доступность продуктов питания для островитян. Так, на островах есть сеть экономформата, куда добавили более 700 торговых точек. К ним также относятся социальные магазины, фирменные площадки и автолавки.
В области имеется схема мониторинга цен на социально значимые товары: наблюдать за результатами регулярных проверок можно на специальном сайте доступная-цена.рф. Благодаря этому электронному сервису островитяне узнают самую выгодную стоимость продуктов первой необходимости во всех районах области, не выходя из дома.