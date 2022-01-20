Навагу по выгодной цене начали продавать в Сахалинской области

Среди первых, кто поставил свежую навагу, были рыбаки Охинского района. Так, мелкую навагу, которая стоит 20 рублей за килограмм, не только продаёт, но может и доставить на дом (в пределах городского округа) продаёт СРНО Уньгыш (Звездочка). Рыба крупного размера будет стоит 50-60 рублей за килограмм. По традиции самые первые уловы продают не так дешёво, цена становится ниже по мере увеличения объёмов добычи.