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Posted 20 января 2022, 08:56

Published 20 января 2022, 08:56

Modified 1 сентября 2022, 04:05

Updated 1 сентября 2022, 04:05

Жители еще 36 малых населённых пунктов Хабкрая получили доступ к мобильному интернету

20 января 2022, 08:56
Сюжет
Интернет
В Хабаровском крае продолжается развитие мобильного интернета. В 2021 году по проекту «Хабаровский край на связи» услуги связи были запущены в 36 малых населенных пунктах.

Решение о реализации этого проекта было принято рабочей группой правительства края, возглавляемой первым вице-губернатором Александром Никитиным, в соответствии с поручением главы региона Михаила Дегтярёва.

В числе населенных пунктов, в которых появился мобильный интернет, — села Черный мыс, Усть-Ургал, Кукелево, Чля, Тахта, Савинское, поселки Кукан и Шумный. По тому же проекту в селе Аим запущены услуги голосовой связи стандарта 2G.

Развитие современных услуг связи позволяет заниматься бизнесом в любом месте, где есть качественный доступ к интернету. Беспроводные технологии дают возможности для расширения клиентских баз, а пользователи могут, не покидая офис или дом, заказывать необходимые услуги или товары. Кроме того, электронные сервисы позволяют удаленно учиться, работать и проводить совещания.

«Сейчас скорости мобильного интернета на равных конкурируют с проводными сетями, гаджеты могут использоваться как модемы и раздавать интернет на другие устройства. Создавая современную инфраструктуру, мы обеспечиваем бизнесу и гражданам возможность пользоваться передовыми цифровыми сервисами», — отметил министр цифрового развития и связи края Алексей Гусев.

Кроме того, операторы связи разрабатывают предложения, направленные на сокращение затрат и оптимизацию рабочих процессов. Например, создание цифровых решений для аналитики, мониторинга, видеонаблюдения.

Напомним, в 2022 году развитие услуг связи в крае продолжится в рамках проекта «Цифровое равенство». Он является частью «Умного региона» — одного из опорных проектов флагманской инициативы губернатора «Край инноваций и новых возможностей», вошедшей в Стратегию развития региона до 2026 года.

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#Новости#Хабаровский край#Общество#Связь#Интернет
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