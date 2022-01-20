Жители еще 36 малых населённых пунктов Хабкрая получили доступ к мобильному интернету

Развитие современных услуг связи позволяет заниматься бизнесом в любом месте, где есть качественный доступ к интернету. Беспроводные технологии дают возможности для расширения клиентских баз, а пользователи могут, не покидая офис или дом, заказывать необходимые услуги или товары. Кроме того, электронные сервисы позволяют удаленно учиться, работать и проводить совещания.