Жители еще 36 малых населённых пунктов Хабкрая получили доступ к мобильному интернету

Posted 20 января 2022, 08:56
Published 20 января 2022, 08:56
Modified 1 сентября 2022, 04:05
Updated 1 сентября 2022, 04:05
Решение о реализации этого проекта было принято рабочей группой правительства края, возглавляемой первым вице-губернатором Александром Никитиным, в соответствии с поручением главы региона Михаила Дегтярёва.
В числе населенных пунктов, в которых появился мобильный интернет, — села Черный мыс, Усть-Ургал, Кукелево, Чля, Тахта, Савинское, поселки Кукан и Шумный. По тому же проекту в селе Аим запущены услуги голосовой связи стандарта 2G.
Развитие современных услуг связи позволяет заниматься бизнесом в любом месте, где есть качественный доступ к интернету. Беспроводные технологии дают возможности для расширения клиентских баз, а пользователи могут, не покидая офис или дом, заказывать необходимые услуги или товары. Кроме того, электронные сервисы позволяют удаленно учиться, работать и проводить совещания.
«Сейчас скорости мобильного интернета на равных конкурируют с проводными сетями, гаджеты могут использоваться как модемы и раздавать интернет на другие устройства. Создавая современную инфраструктуру, мы обеспечиваем бизнесу и гражданам возможность пользоваться передовыми цифровыми сервисами», — отметил министр цифрового развития и связи края Алексей Гусев.
Кроме того, операторы связи разрабатывают предложения, направленные на сокращение затрат и оптимизацию рабочих процессов. Например, создание цифровых решений для аналитики, мониторинга, видеонаблюдения.
Напомним, в 2022 году развитие услуг связи в крае продолжится в рамках проекта «Цифровое равенство». Он является частью «Умного региона» — одного из опорных проектов флагманской инициативы губернатора «Край инноваций и новых возможностей», вошедшей в Стратегию развития региона до 2026 года.