Анна Кузнецова поддержала закон об ужесточении наказания для педофилов

Posted 21 января 2022, 05:31
Published 21 января 2022, 05:31
Modified 17 августа 2022, 09:10
Updated 17 августа 2022, 09:10
По словам многодетной матери и вице-спикера, новый закон поможет предотвратить рецидивы педофилии и поможет защитить детей в будущем.
Окончательно к такому решению привела жуткая история, произошедшая в Кемерово осенью 2021 года. На территории дачного посёлка обнаружили тела двух школьниц. Установлено, что девочек изнасиловал и убил мужчина, который уже отбыл срок за насильственные действия в отношении несовершеннолетних.
«Пожизненное заключение за подобные преступления — это важный шаг к обеспечению защищённости и безопасности детей», — подчеркнула Анна Кузнецова.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что закон об ужесточении наказания педофилов принят в России. До этого стало известно о продлении ареста приморского депутата Самсонова, который подозревается в растлении маленького мальчика. По версии следствия, во время отдыха на пляже народный избранник показал мальчику «предмет сексуального характера».