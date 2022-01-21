Анна Кузнецова поддержала закон об ужесточении наказания для педофилов

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что закон об ужесточении наказания педофилов принят в России. До этого стало известно о продлении ареста приморского депутата Самсонова, который подозревается в растлении маленького мальчика. По версии следствия, во время отдыха на пляже народный избранник показал мальчику «предмет сексуального характера».