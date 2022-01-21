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Posted 21 января 2022, 05:31

Published 21 января 2022, 05:31

Modified 17 августа 2022, 09:10

Updated 17 августа 2022, 09:10

Анна Кузнецова поддержала закон об ужесточении наказания для педофилов

21 января 2022, 05:31
Вице-спикер Госдумы РФ, экс-уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова поддержала инициативу о пожизненном заключении для педофилов.

По словам многодетной матери и вице-спикера, новый закон поможет предотвратить рецидивы педофилии и поможет защитить детей в будущем.

Окончательно к такому решению привела жуткая история, произошедшая в Кемерово осенью 2021 года. На территории дачного посёлка обнаружили тела двух школьниц. Установлено, что девочек изнасиловал и убил мужчина, который уже отбыл срок за насильственные действия в отношении несовершеннолетних.

«Пожизненное заключение за подобные преступления — это важный шаг к обеспечению защищённости и безопасности детей», — подчеркнула Анна Кузнецова.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что закон об ужесточении наказания педофилов принят в России. До этого стало известно о продлении ареста приморского депутата Самсонова, который подозревается в растлении маленького мальчика. По версии следствия, во время отдыха на пляже народный избранник показал мальчику «предмет сексуального характера».

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