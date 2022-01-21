Более 1,6 миллиона обращений обработали специалисты МФЦ Хабкрая в 2021 году

Традиционно самыми востребованными стали сервисы Росреестра. Более 25 процентов обращений в декабре 2021 года касались работы с этим ведомством. На втором месте — печать сертификата о вакцинации. Услугу внедрили в середине ноября прошлого года. За полтора месяца было выдано почти 33,5 тысячи сертификатов — это 21 процент всех обращений. Сервис по получению бумажных сертификатов актуален для тех, кто не зарегистрирован на портале Госуслуг, либо не имеет возможности самостоятельно распечатать сертификат. Также в 2021 году были популярны услуги министерства социальной защиты края, МВД России и Пенсионного фонда РФ.