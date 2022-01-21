Где в Приморье найти 64 сантиметра?

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что погода в ближайшие выходные дни в Приморье будет комфортной и спокойной. Синоптики обещают, что синоптическая обстановка будет располагать к прогулкам на свежем воздухе. В воскресенье морозная ситуация начнёт меняться, ожидается разрушение антициклонного вихря и заметное потепление. Морозы начнут слабеть и станет гораздо теплее в сравнении с пятницей.