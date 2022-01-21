Где в Приморье найти 64 сантиметра?

Posted 21 января 2022, 07:26
Published 21 января 2022, 07:26
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Специалисты «Примпогоды» отмечают, что в центральных и северных районах края высота покрова сейчас — около 27-45 сантиметров, в горной местности сугробы до 47-64 сантиметров. Отмечается, что эти показатели — выше нормы.
При этом на юге, юго-западе и севере Приморья высота снега составляет около 9-25 сантиметров. Это близко к норме, в отдельных южных районах выше нормы в 1,7 — 1,8 раза.
В юго-восточных районах края высота снега 2 — 14 см, что на 50 — 80% ниже нормы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что погода в ближайшие выходные дни в Приморье будет комфортной и спокойной. Синоптики обещают, что синоптическая обстановка будет располагать к прогулкам на свежем воздухе. В воскресенье морозная ситуация начнёт меняться, ожидается разрушение антициклонного вихря и заметное потепление. Морозы начнут слабеть и станет гораздо теплее в сравнении с пятницей.