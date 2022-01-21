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Posted 21 января 2022, 07:26

Published 21 января 2022, 07:26

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Где в Приморье найти 64 сантиметра?

Где в Приморье найти 64 сантиметра?

21 января 2022, 07:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
Приморские синоптики отмечают, что снег лежит на территории края неравномерно. Есть практически бесснежные локации, есть места, где лежат сугробы.

Специалисты «Примпогоды» отмечают, что в центральных и северных районах края высота покрова сейчас — около 27-45 сантиметров, в горной местности сугробы до 47-64 сантиметров. Отмечается, что эти показатели — выше нормы.

При этом на юге, юго-западе и севере Приморья высота снега составляет около 9-25 сантиметров. Это близко к норме, в отдельных южных районах выше нормы в 1,7 — 1,8 раза.

В юго-восточных районах края высота снега 2 — 14 см, что на 50 — 80% ниже нормы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что погода в ближайшие выходные дни в Приморье будет комфортной и спокойной. Синоптики обещают, что синоптическая обстановка будет располагать к прогулкам на свежем воздухе. В воскресенье морозная ситуация начнёт меняться, ожидается разрушение антициклонного вихря и заметное потепление. Морозы начнут слабеть и станет гораздо теплее в сравнении с пятницей.

#Новости#Общество#Погода#Снег
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