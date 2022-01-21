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Posted 21 января 2022, 16:50

Published 21 января 2022, 16:50

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Геронтолог раскрыл «золотое» правило при болях в пояснице

21 января 2022, 16:50
Появление болевых ощущений в области поясницы может указывать на наличие проблем в травматологии и урологии. Главный геронтолог Санкт-Петербурга Владимир Хавинсон рассказал о «золотом» правиле, которому нужно следовать.

Прежде всего, необходимо обратиться за помощью к квалифицированному врачу, пишут «Народные Новости». Боли в пояснице вызывают, как правило, травмы позвоночника и воспалительные процессы в почках, констатировал врач.

Подозревать проблемы с почками можно при нарушениях мочеиспускания, выраженных в его обильности или учащении. При этом процесс сопровождают неприятные ощущения, уточнил Владимир Хавинсон. Геронтолог отметил также, что меняется в таких случаях и цвет мочи.

Если перечисленные симптомы отсутствуют, то болевые ощущения связаны, вероятно, с мышцами или связками, с воспалением или перенапряжением фасций. Могут быть и изменения в межпозвонковых суставах, предупредил доктор.

«Начинать лучше с терапевта. Также следует посетить травматолога, уролога, для пожилых пациентов — гериатра, — заявил Хавинсон. — В процессе при получении анализов часть из них, естественно, отпадет».

Ключевым моментом во всех вопросах, связанных со здоровьем, эксперт назвал дисциплину. Именно поэтому при появлении болей в пояснице прежде всего следует обращаться к врачу, резюмировал Хавинсон.

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