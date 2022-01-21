Геронтолог раскрыл «золотое» правило при болях в пояснице

Подозревать проблемы с почками можно при нарушениях мочеиспускания, выраженных в его обильности или учащении. При этом процесс сопровождают неприятные ощущения, уточнил Владимир Хавинсон. Геронтолог отметил также, что меняется в таких случаях и цвет мочи.