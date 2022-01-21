Геронтолог раскрыл «золотое» правило при болях в пояснице

Posted 21 января 2022, 16:50
Published 21 января 2022, 16:50
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Прежде всего, необходимо обратиться за помощью к квалифицированному врачу, пишут «Народные Новости». Боли в пояснице вызывают, как правило, травмы позвоночника и воспалительные процессы в почках, констатировал врач.
Подозревать проблемы с почками можно при нарушениях мочеиспускания, выраженных в его обильности или учащении. При этом процесс сопровождают неприятные ощущения, уточнил Владимир Хавинсон. Геронтолог отметил также, что меняется в таких случаях и цвет мочи.
Если перечисленные симптомы отсутствуют, то болевые ощущения связаны, вероятно, с мышцами или связками, с воспалением или перенапряжением фасций. Могут быть и изменения в межпозвонковых суставах, предупредил доктор.
«Начинать лучше с терапевта. Также следует посетить травматолога, уролога, для пожилых пациентов — гериатра, — заявил Хавинсон. — В процессе при получении анализов часть из них, естественно, отпадет».
Ключевым моментом во всех вопросах, связанных со здоровьем, эксперт назвал дисциплину. Именно поэтому при появлении болей в пояснице прежде всего следует обращаться к врачу, резюмировал Хавинсон.