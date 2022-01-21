Массовые отключения водоснабжения ждут Владивосток в конце января

Posted 21 января 2022, 01:51
Published 21 января 2022, 01:51
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Уже во вторник, 25 января, холодную воду выключат на улице Руднева в домах № 4, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13. Отключение продлится с 09:00 до 17:00, причина — проведение ремонтных работ.
В среду, 26 января, воды не будет на проспекте Острякова в доме № 27 и на улице Хабаровской в домах № 27, № 27а, № 29, № 31, № 31а. Холодной воды по этим адресам не будет с 09:00 до 16:00 из-за проведения ремонта на трубопроводе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о массовых отключениях воды во Владивостоке. Тогда затронуты были дома в разных районах дальневосточной столицы, перекрытие труб также продлилось до вечера.
В конце 2021 года проблемы с водоснабжением у жителей Владивостока заинтересовали сотрудников прокуратуры. Для выяснения подробностей правоохранители провели осмотр проблемных домов.