Массовые отключения водоснабжения ждут Владивосток в конце января

В среду, 26 января, воды не будет на проспекте Острякова в доме № 27 и на улице Хабаровской в домах № 27, № 27а, № 29, № 31, № 31а. Холодной воды по этим адресам не будет с 09:00 до 16:00 из-за проведения ремонта на трубопроводе.