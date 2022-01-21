«Ставили на счётчик» — ОПГ 3 месяца вымогала деньги у приморских военнослужащих

Вымогатели выдумывали причины, по которым служащие должны были передать им деньги и совершать ежемесячные взносы. Если же военный отказывался, то сумма его надуманного долга росла, вымогатели требовали все больше и больше. Доходило до того, что у военнослужащих отбирали банковские карты, узнавали пин-коды и самостоятельно снимали с них деньги.