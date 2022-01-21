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Posted 21 января 2022, 10:30

Published 21 января 2022, 10:30

Modified 17 августа 2022, 09:11

Updated 17 августа 2022, 09:11

«Ставили на счётчик» — ОПГ 3 месяца вымогала деньги у приморских военнослужащих

«Ставили на счётчик» — ОПГ 3 месяца вымогала деньги у приморских военнослужащих

21 января 2022, 10:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Суд
Три жителя Уссурийска в течение трёх месяцев вымогали у контрактных военнослужащих деньги. На счету злоумышленников 9 эпизодов преступлений.

В прокуратуре Приморья рассказали, что вымогательства продолжались с конца осени 2019 года по февраль 2020 года. Жертвами преступников стали служащие по контракту в воинских частях Уссурийска и села Сергеевка Пограничного района.

Вымогатели выдумывали причины, по которым служащие должны были передать им деньги и совершать ежемесячные взносы. Если же военный отказывался, то сумма его надуманного долга росла, вымогатели требовали все больше и больше. Доходило до того, что у военнослужащих отбирали банковские карты, узнавали пин-коды и самостоятельно снимали с них деньги.

Общая сумма ущерба потерпевшим составила около 200 тысяч рублей.

В настоящее время все вымогатели заключены под стражу. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по двум статьям УК РФ: за вымогательство организованной группой с угрозой и применением насилия и за незаконное проникновение организованной группой в жилище с применением насилия не опасного для здоровья.

Точку в деле предстоит поставить Уссурийскому районному суду.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что благодаря стараниям мошенников, жители Владивостока «подарили» им более 7 миллионов рублей за первые 20 дней года.

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