«Ставили на счётчик» — ОПГ 3 месяца вымогала деньги у приморских военнослужащих

Posted 21 января 2022, 10:30
Published 21 января 2022, 10:30
Modified 17 августа 2022, 09:11
Updated 17 августа 2022, 09:11
В прокуратуре Приморья рассказали, что вымогательства продолжались с конца осени 2019 года по февраль 2020 года. Жертвами преступников стали служащие по контракту в воинских частях Уссурийска и села Сергеевка Пограничного района.
Вымогатели выдумывали причины, по которым служащие должны были передать им деньги и совершать ежемесячные взносы. Если же военный отказывался, то сумма его надуманного долга росла, вымогатели требовали все больше и больше. Доходило до того, что у военнослужащих отбирали банковские карты, узнавали пин-коды и самостоятельно снимали с них деньги.
Общая сумма ущерба потерпевшим составила около 200 тысяч рублей.
В настоящее время все вымогатели заключены под стражу. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по двум статьям УК РФ: за вымогательство организованной группой с угрозой и применением насилия и за незаконное проникновение организованной группой в жилище с применением насилия не опасного для здоровья.
Точку в деле предстоит поставить Уссурийскому районному суду.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что благодаря стараниям мошенников, жители Владивостока «подарили» им более 7 миллионов рублей за первые 20 дней года.