ВОЗ: ограничения на поездки между странами неэффективны против “Омикрона”

Во Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что закрытие границ не эффективны в отношении коронавируса и рекомендовали ослабить или вообще отменить данные меры.

В заявлении ВОЗ говорится о том, что ограничения не препятствуют распространению штамма “Омикрон”. Вместо этого создаются предпосылки для экономического и социального стресса, пишет iz.ru. Также в организации подчеркнули, что предъявляемые к путешественникам требования, касающиеся прививок и даже масок, не должны создавать для них финансовых проблем. Кроме этого в ВОЗ призвали признать все прививки, одобренные организацией, чтобы не создавать препятствий поездкам между странами.