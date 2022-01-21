ВОЗ: ограничения на поездки между странами неэффективны против “Омикрона”

Posted 21 января 2022, 07:05
Published 21 января 2022, 07:05
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
В заявлении ВОЗ говорится о том, что ограничения не препятствуют распространению штамма “Омикрон”. Вместо этого создаются предпосылки для экономического и социального стресса, пишет iz.ru.
Также в организации подчеркнули, что предъявляемые к путешественникам требования, касающиеся прививок и даже масок, не должны создавать для них финансовых проблем.
Кроме этого в ВОЗ призвали признать все прививки, одобренные организацией, чтобы не создавать препятствий поездкам между странами.