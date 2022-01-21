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Posted 21 января 2022, 07:05

Published 21 января 2022, 07:05

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

ВОЗ: ограничения на поездки между странами неэффективны против “Омикрона”

21 января 2022, 07:05
Во Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что закрытие границ не эффективны в отношении коронавируса и рекомендовали ослабить или вообще отменить данные меры.

В заявлении ВОЗ говорится о том, что ограничения не препятствуют распространению штамма “Омикрон”. Вместо этого создаются предпосылки для экономического и социального стресса, пишет iz.ru.

Также в организации подчеркнули, что предъявляемые к путешественникам требования, касающиеся прививок и даже масок, не должны создавать для них финансовых проблем.

Кроме этого в ВОЗ призвали признать все прививки, одобренные организацией, чтобы не создавать препятствий поездкам между странами.

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