«Попала с детьми»: в Приморье обсуждают поступок инспекторов ДПС

В ГИБДД по Черниговскому району уточнили, что девушка разместила пост в одном из местных пабликов. Там она рассказала, что 16 января ехала по заснеженной трассе, сошла с проезжей части в кювет и не смогла выбраться оттуда. Помощь девушке и её детям оказали инспекторы ДПС.