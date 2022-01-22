«Попала с детьми»: в Приморье обсуждают поступок инспекторов ДПС

Posted 21 января 2022, 23:19
Published 21 января 2022, 23:19
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
В ГИБДД по Черниговскому району уточнили, что девушка разместила пост в одном из местных пабликов. Там она рассказала, что 16 января ехала по заснеженной трассе, сошла с проезжей части в кювет и не смогла выбраться оттуда. Помощь девушке и её детям оказали инспекторы ДПС.
В полиции добавили, что старший лейтенант полиции Роман Ширяев и лейтенант полиции Денис Мухин несли службу на автодороге «Хабаровск-Владивосток». Девушка не справилась с управлением и пыталась вызволить авто из ледяного плена самостоятельно — но безуспешно.
Полицейские немедленно отправились по направлению к машине и вызвали эвакуатор, который вызволил транспорт. Все это время инспекторы контролировали обстановку.
В итоге автомобиль вернули на проезжую часть, и семья, поблагодарив сотрудников ведомства, продолжила свой маршрут.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Находке инспекторы ДПС задержали пьяного нарушителя, который протащил одного из стражей порядка на машине и сломал тому ключицу.