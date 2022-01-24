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Posted 23 января 2022, 22:59

Published 23 января 2022, 22:59

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Более 20 школ эвакуировали во Владивостоке

Более 20 школ эвакуировали во Владивостоке

23 января 2022, 22:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Новая рабочая неделя во Владивостоке началась с эвакуации школ. Более 20 учебных заведений получили анонимные сообщения с информацией о минировании.

Утро понедельника, 24 января, в столице Дальнего Востока началось тревожны. В школах Владивостока прошла эвакуация учеников из-за угроз взрыва.

В пресс-службе администрации города сообщили, что по состоянию на 8:30 утра тревожные сообщения получили более 20 школ.

«В школах, которые получили сообщения об угрозе минирования, проведены проверки правоохранительными органами. Занятия в учебных заведениях продолжаются в штатном режиме», — уточнили в мэрии.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в начале января полиция нашла «минёра», из-за которого в июне 2021 года были эвакуированы не менее 5 торговых центров Владивостока. Им оказался 15-летний школьник из Свердловской области.

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#Новости#Общество#Образование
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