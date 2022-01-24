Более 20 школ эвакуировали во Владивостоке

Posted 23 января 2022, 22:59
Published 23 января 2022, 22:59
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Утро понедельника, 24 января, в столице Дальнего Востока началось тревожны. В школах Владивостока прошла эвакуация учеников из-за угроз взрыва.
В пресс-службе администрации города сообщили, что по состоянию на 8:30 утра тревожные сообщения получили более 20 школ.
«В школах, которые получили сообщения об угрозе минирования, проведены проверки правоохранительными органами. Занятия в учебных заведениях продолжаются в штатном режиме», — уточнили в мэрии.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в начале января полиция нашла «минёра», из-за которого в июне 2021 года были эвакуированы не менее 5 торговых центров Владивостока. Им оказался 15-летний школьник из Свердловской области.