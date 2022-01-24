Молодым везде у нас дорога: на Сахалине активно работает молодёжное правительство

Также на заседании речь говорили и о таких важных сферах, как образование, культура и социальная защита. Молодёжное правительство реализовало проект о русско-японской войне 1904–1905 годов. Теперь во всех островных школах семиклассники на уроках истории изучают сахалинский этап этой части истории государства Российского. И это далеко не единственный проект в области культуры, созданный молодыми неравнодушными творческими людьми, которых поддерживает молодёжное правительство.