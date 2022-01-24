Молодым везде у нас дорога: на Сахалине активно работает молодёжное правительство

Posted 24 января 2022, 05:29
Published 24 января 2022, 05:29
Modified 17 августа 2022, 09:11
Updated 17 августа 2022, 09:11
Говорили об итогах работы и планах развития, при этом большое внимание было уделено развитию программы «дальневосточная ипотека».
Как подчеркнули на заседании, участники молодёжного правительства принимают активное участие в реализации программы — консультируют по оформлению документов, отвечают на юридические вопросы, даже ТГ-канал «Жильё молодым 2020», и за короткое время на него подписалось почти две тысячи человек.
В прошлом году было выдано 1400 льготных жилищных кредитов для молодых семей, годом ранее — 870. Губернатор поставил задачу на 2022 год — выдать 2500 «дальневосточных ипотек».
— Нельзя успокаиваться на достигнутом, пора наращивать показатели, — сказал отметил Валерий Лимаренко. — Молодым семьям необходимо собственное жильё. Мы развиваем индустриальное домостроение, и значит — вскоре на рынке области появится больше предложений на небольшие квартиры.
Глава региона поручил провести работу с застройщиками, чтобы в новых микрорайонах предусматривали дома с квартирами площадью 35-40 «квадратов» для молодых семей.
Также на заседании речь говорили и о таких важных сферах, как образование, культура и социальная защита. Молодёжное правительство реализовало проект о русско-японской войне 1904–1905 годов. Теперь во всех островных школах семиклассники на уроках истории изучают сахалинский этап этой части истории государства Российского. И это далеко не единственный проект в области культуры, созданный молодыми неравнодушными творческими людьми, которых поддерживает молодёжное правительство.
Ещё одна знаковая акция — «Милосердие», в рамках которой идёт обучение младшего медицинского персонала — тех самых «сестричек», ставших уже частью системы здравоохранения страны. Выпускницы проекта проходят тестирование, практику и по итогу получают сертификаты. В трёх потоках прошли подготовку 135 человек, часть из них сразу после обучения трудоустроились в медицинские учреждения.
Член молодежного правительства Андрей Зонов сосредоточился на развитии инженерно-технического творчества, к которому привлекает детей и подростков. Вместе с единомышленниками он ездит по области, обучает педагогов и детей робототехнике, технологиям виртуальной реальности.
Валерий Лимаренко предложил членам молодежного правительства, которые курируют блок информационных технологий, активнее участвовать в областных проектах.