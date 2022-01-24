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Posted 24 января 2022, 07:26

Published 24 января 2022, 07:26

Modified 1 сентября 2022, 02:52

Updated 1 сентября 2022, 02:52

Мойщица посуды потеряла сознание и умерла на работе во Владивостоке

Мойщица посуды потеряла сознание и умерла на работе во Владивостоке

24 января 2022, 07:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Происшествие
За прошедшую неделю три человека скончалось на своих рабочих местах в Приморье, ещё трое получили серьёзные травмы.

Как рассказали в Федерации профсоюзов Приморья, тело 54-летнего диспетчера смены портового флота Владивостокского морского рыбного порта обнаружили в помещении для обогрева.

55-летняя мойщица посуды неожиданно потеряла сознание и скончалась на месте. Это случилось на торговом предприятии «Элтехнорд» во Владивостоке.

Сборщика корпусов металлических судов Находкинского судоремонтного завода нашли без признаков жизни.

Зафиксированы на предприятиях региона и травмы. Так, стропальщик дирекции по строительству в Дальневосточном федеральном округе сломал ногу при погрузке свинцового концентрата.

53-летний матрос 1-го класса Находкинской базы активного морского рыболовства получил компрессионные переломы крестца и ребра во время работы.

Также множественные переломы зафиксированы у 43-летнего водителя компании «Спасскцемент».

Отмечается, что в расследовании всех указанных происшествий участвуют представители региональных профсоюзов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в своей каюте без признаков жизни обнаружили 53-летнего помощника капитана по производству. Случилось это во время стоянки в порту Невельск Сахалинской области на судне компании «Триера».

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#Новости#Владивосток#Происшествие#Смерть#Смерть рабочего
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