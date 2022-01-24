Мойщица посуды потеряла сознание и умерла на работе во Владивостоке

Posted 24 января 2022, 07:26
Published 24 января 2022, 07:26
Modified 1 сентября 2022, 02:52
Updated 1 сентября 2022, 02:52
Как рассказали в Федерации профсоюзов Приморья, тело 54-летнего диспетчера смены портового флота Владивостокского морского рыбного порта обнаружили в помещении для обогрева.
55-летняя мойщица посуды неожиданно потеряла сознание и скончалась на месте. Это случилось на торговом предприятии «Элтехнорд» во Владивостоке.
Сборщика корпусов металлических судов Находкинского судоремонтного завода нашли без признаков жизни.
Зафиксированы на предприятиях региона и травмы. Так, стропальщик дирекции по строительству в Дальневосточном федеральном округе сломал ногу при погрузке свинцового концентрата.
53-летний матрос 1-го класса Находкинской базы активного морского рыболовства получил компрессионные переломы крестца и ребра во время работы.
Также множественные переломы зафиксированы у 43-летнего водителя компании «Спасскцемент».
Отмечается, что в расследовании всех указанных происшествий участвуют представители региональных профсоюзов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в своей каюте без признаков жизни обнаружили 53-летнего помощника капитана по производству. Случилось это во время стоянки в порту Невельск Сахалинской области на судне компании «Триера».