Приморец вынес из ломбарда украшения на 243 000 рублей

Житель Артёма зашёл в местный ломбард и вынес оттуда драгоценностей на 243 000 рублей. Добыча не задержалась у преступника, как сообщают в краевом управлении МВД.

Дерзкую кражу преступник совершил, притворившись покупателем. Мужчина попросил показать ему украшение, а когда продавщица отвернулась, он схватил коробку с украшениями и ушёл. В ходе расследования полицейские вышли на след 38-летнего ранее судимого жителя Артёма. После задержания мужчина во всём признался, но вернуть драгоценности не смог. Как рассказал гражданин, всю добычу стоимостью 243 000 рублей он продал, а вырученные деньги потратил. «Установлена причастность задержанного к совершению еще двух преступлений: краже чужого имущества и мошенничеству», — добавил в краевом управлении МВД. Сейчас преступник находится под стражей. Ранее «Восток-Медиа» писало о краже велосипеда у жителя Владивостока. Неизвестные похитители действовали вдвоём и вынесли транспорт из подъезда, не столкнувшись с жильцами дома. Материалы по теме Банда подростков избила и ограбила жителя Артёма Били бутылкой по голове: группа подростков жестоко избила и ограбила приморца