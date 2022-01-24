Приморец вынес из ломбарда украшения на 243 000 рублей

Posted 24 января 2022, 00:12
Published 24 января 2022, 00:12
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Дерзкую кражу преступник совершил, притворившись покупателем. Мужчина попросил показать ему украшение, а когда продавщица отвернулась, он схватил коробку с украшениями и ушёл.
В ходе расследования полицейские вышли на след 38-летнего ранее судимого жителя Артёма. После задержания мужчина во всём признался, но вернуть драгоценности не смог.
Как рассказал гражданин, всю добычу стоимостью 243 000 рублей он продал, а вырученные деньги потратил.
«Установлена причастность задержанного к совершению еще двух преступлений: краже чужого имущества и мошенничеству», — добавил в краевом управлении МВД.
Сейчас преступник находится под стражей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о краже велосипеда у жителя Владивостока. Неизвестные похитители действовали вдвоём и вынесли транспорт из подъезда, не столкнувшись с жильцами дома.