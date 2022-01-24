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Posted 24 января 2022, 16:27

Published 24 января 2022, 16:27

Modified 17 августа 2022, 09:11

Updated 17 августа 2022, 09:11

Шеф-повара порекомендовали свежие овощи заменить домашними соленьями

Шеф-повара порекомендовали свежие овощи заменить домашними соленьями

24 января 2022, 16:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Шеф-повара рассказали, почему в зимний сезон стоит заменить свежие помидоры и огурцы на соленья. По мнению экспертов, квашеные овощи, выращенные на своей грядке, являются кладезью витаминов.

Как рассказал бренд-шеф Влад Пискунов, заквашенные помидоры и огурцы, собранные в сезон, лучше свежих аналогов, выращенных зимой в теплицах. По его мнению, квашеная морковь и капуста также содержат в себе множество витаминов, сообщает Megatyumen.ru

«Я сторонник того, чтобы есть зимой квашеные овощи. Если захотелось помидоров, то лучше купить консервированные, которые собрали в сезон. Да, они не будут свежие, но они будут нормальные», — прокомментировал эксперт.

Такого же мнения придерживается и бренд-шеф Алексей Семенов. Специалист также отметил, что следует помнить и о маринованных грибах и других солениях. При этом, для придания свежести блюдам можно использовать микрозелень, выращенную на подоконнике.

В свою очередь шеф-повар Илья Лейченко сообщил, что восполнить дефицит витаминов можно с помощью замороженных овощей, например, капустой брокколи и тыквой.

Эксперт пояснил, что брокколи содержит в себе большое количество антиоксидантов, а тыква богата витаминами и минералами: фосфор, кальций, калий и железо.

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