Шеф-повара порекомендовали свежие овощи заменить домашними соленьями

Posted 24 января 2022, 16:27
Published 24 января 2022, 16:27
Modified 17 августа 2022, 09:11
Updated 17 августа 2022, 09:11
Как рассказал бренд-шеф Влад Пискунов, заквашенные помидоры и огурцы, собранные в сезон, лучше свежих аналогов, выращенных зимой в теплицах. По его мнению, квашеная морковь и капуста также содержат в себе множество витаминов, сообщает Megatyumen.ru
«Я сторонник того, чтобы есть зимой квашеные овощи. Если захотелось помидоров, то лучше купить консервированные, которые собрали в сезон. Да, они не будут свежие, но они будут нормальные», — прокомментировал эксперт.
Такого же мнения придерживается и бренд-шеф Алексей Семенов. Специалист также отметил, что следует помнить и о маринованных грибах и других солениях. При этом, для придания свежести блюдам можно использовать микрозелень, выращенную на подоконнике.
В свою очередь шеф-повар Илья Лейченко сообщил, что восполнить дефицит витаминов можно с помощью замороженных овощей, например, капустой брокколи и тыквой.
Эксперт пояснил, что брокколи содержит в себе большое количество антиоксидантов, а тыква богата витаминами и минералами: фосфор, кальций, калий и железо.