В ОП поддержали поручение Путина об индексации пенсий военных пенсионеров

Posted 24 января 2022, 18:52
Published 24 января 2022, 18:52
Modified 1 сентября 2022, 02:52
Updated 1 сентября 2022, 02:52
Он предположил, что каждый член ОП положительно отнесется к таким инициативам, пишет RT. По словам Данюка, важно, что российский лидер при упоминании о соцгарантиях и обязательствах государства думает обо всех социальных группах.
Кроме того, важно, что глава государства особо выделил эту социальную группу, подчеркнул эксперт. По его мнению, данный факт говорит о том, что поддержка людей, причастных к обеспечению безопасности россиян, войдет в число приоритетов госполитики.