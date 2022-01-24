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Posted 24 января 2022, 18:52

Published 24 января 2022, 18:52

Modified 1 сентября 2022, 02:52

Updated 1 сентября 2022, 02:52

В ОП поддержали поручение Путина об индексации пенсий военных пенсионеров

В ОП поддержали поручение Путина об индексации пенсий военных пенсионеров

24 января 2022, 18:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты (ОП) России Никита Данюк высказался в поддержку поручения президента России Владимира Путина по вопросу увеличения пенсионных выплат военным пенсионерам и приравненным к ним лицам с 1 января этого года.

Он предположил, что каждый член ОП положительно отнесется к таким инициативам, пишет RT. По словам Данюка, важно, что российский лидер при упоминании о соцгарантиях и обязательствах государства думает обо всех социальных группах.

Кроме того, важно, что глава государства особо выделил эту социальную группу, подчеркнул эксперт. По его мнению, данный факт говорит о том, что поддержка людей, причастных к обеспечению безопасности россиян, войдет в число приоритетов госполитики.

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