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Posted 25 января 2022, 07:07

Published 25 января 2022, 07:07

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«Доппельгангера» похоронного бюро «Некрополь» оштрафовали на четверть миллиона рублей

«Доппельгангера» похоронного бюро «Некрополь» оштрафовали на четверть миллиона рублей

25 января 2022, 07:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
УФАС
Похоронному бюро пришлось заплатить четверть миллиона рублей штрафа похоронному бюро. МБУ «Некрополь» подало жалобу на своего «злого двойника» ООО «Некрополь» в приморское УФАС и выиграло дело.

«Использование имени и символики других компаний является актом недобросовестной конкуренции», — подчеркнули в приморском УФАС.

В Приморье «разоблачили» двойника ритуального агентства. ООО «Некрополь» не только пользовалось сходным фирменным наименованием МБУ «Некрополь», но и эксплуатировало его логотип. Совокупность этих факторов натолкнуло специалистов антимонопольного ведомства на вывод о том, что такое смешение не только вводит потребителя в заблуждение, но и является признаком недобросовестной конкуренции. А это уже подпадает под действие федерального закона «о защите конкуренции».

Согласно законодательству, ООО «Некрополь» назначен административный штраф в размере 250 тысяч рублей. Кстати, досталось и гендиректору предприятия. Его тоже привлекли к административной ответственности.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что заведующий крематорием, замешанный в скандале вокруг МБУ «Некрополь» с участием экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка, получил вместо штрафа лишение свободы.

Доппельга́нгер — нем. Doppelgänger «двойник». В литературе также используется как обозначение темной стороны личности человека.

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#Новости#УФАС#Штраф#Ритуальные услуги#Похороны
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