«Доппельгангера» похоронного бюро «Некрополь» оштрафовали на четверть миллиона рублей

Posted 25 января 2022, 07:07
Published 25 января 2022, 07:07
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
«Использование имени и символики других компаний является актом недобросовестной конкуренции», — подчеркнули в приморском УФАС.
В Приморье «разоблачили» двойника ритуального агентства. ООО «Некрополь» не только пользовалось сходным фирменным наименованием МБУ «Некрополь», но и эксплуатировало его логотип. Совокупность этих факторов натолкнуло специалистов антимонопольного ведомства на вывод о том, что такое смешение не только вводит потребителя в заблуждение, но и является признаком недобросовестной конкуренции. А это уже подпадает под действие федерального закона «о защите конкуренции».
Согласно законодательству, ООО «Некрополь» назначен административный штраф в размере 250 тысяч рублей. Кстати, досталось и гендиректору предприятия. Его тоже привлекли к административной ответственности.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что заведующий крематорием, замешанный в скандале вокруг МБУ «Некрополь» с участием экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка, получил вместо штрафа лишение свободы.
Доппельга́нгер — нем. Doppelgänger «двойник». В литературе также используется как обозначение темной стороны личности человека.