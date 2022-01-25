«Доппельгангера» похоронного бюро «Некрополь» оштрафовали на четверть миллиона рублей

В Приморье «разоблачили» двойника ритуального агентства. ООО «Некрополь» не только пользовалось сходным фирменным наименованием МБУ «Некрополь», но и эксплуатировало его логотип. Совокупность этих факторов натолкнуло специалистов антимонопольного ведомства на вывод о том, что такое смешение не только вводит потребителя в заблуждение, но и является признаком недобросовестной конкуренции. А это уже подпадает под действие федерального закона «о защите конкуренции».