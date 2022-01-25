Роспотребнадзор: по Приморью активно циркулирует дельта

Posted 25 января 2022, 08:20
Published 25 января 2022, 08:20
Modified 1 сентября 2022, 04:06
Updated 1 сентября 2022, 04:06
Специалисты территориального Роспотребнадзора отмечают, что дельта достаточно активно циркулирует по краю. Медики регулярно исследуют новые биологический материал от заболевших COVID-19 на предмет выявления нового штамма — омикрон.
Во многих других регионах уже началась пятая волна коронавируса, а местные медики и организации переходят на особый режим работы. Со временем ситуация может ухудшиться и в Приморье.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что появление и распространение штамма омикрон вовсе не предвещает скорого окончания пандемии коронавируса в мире.
Также сообщалось, что во Владивостоке действует единый номер «122» для обращений граждан за оказанием медицинской помощи, получением разъяснений, ответов на вопросы оказания помощи при новой коронавирусной инфекции.