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Posted 25 января 2022, 08:20

Published 25 января 2022, 08:20

Modified 1 сентября 2022, 04:06

Updated 1 сентября 2022, 04:06

Роспотребнадзор: по Приморью активно циркулирует дельта

Роспотребнадзор: по Приморью активно циркулирует дельта

25 января 2022, 08:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
После новогодних праздников в Приморье наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Самым опасным штамом медики называют дельту. Омикрон пока что выявлен в единичном экземпляре.

Специалисты территориального Роспотребнадзора отмечают, что дельта достаточно активно циркулирует по краю. Медики регулярно исследуют новые биологический материал от заболевших COVID-19 на предмет выявления нового штамма — омикрон.

Во многих других регионах уже началась пятая волна коронавируса, а местные медики и организации переходят на особый режим работы. Со временем ситуация может ухудшиться и в Приморье.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что появление и распространение штамма омикрон вовсе не предвещает скорого окончания пандемии коронавируса в мире.

Также сообщалось, что во Владивостоке действует единый номер «122» для обращений граждан за оказанием медицинской помощи, получением разъяснений, ответов на вопросы оказания помощи при новой коронавирусной инфекции.

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#Новости#Общество#COVID-19
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