Сахалинцев, успешно ликвидировавших ЧС с газоснабжением во время циклона, наградили

Posted 25 января 2022, 02:20
Published 25 января 2022, 02:20
Modified 17 августа 2022, 09:11
Updated 17 августа 2022, 09:11
Напомним, 13 января во время прохождения сильнейшего циклона, принёсшего на острова снежный буран и ветер, в селе Троицкое случилась авария на сетях газоснабжения. Две тысячи человек, почти 200 многоквартирных и частных домов остались без тепла и света.
Двое суток специалисты-газовщики и представители ЖКХ самоотверженно трудились над ликвидацией аварии. Важно было не просто устранить причину, но и убедиться в том, что повторного скачка давления не случится и что в дома можно подавать газ — нигде утечек нет. Для этого специалисты обошли все дома и проверили все жилые помещения. Квартиры и подъезды обогревались тепловыми пушками, для жителей села были организованы пункты временного размещения.
На заседании правительства Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил всем ликвидаторам аварии в Троицком сердечную благодарность.
— Люди трудились круглосуточно, чтобы как можно скорее вернуть прежний комфорт в дома жителей Троицкого. Такой профессионализм и самоотверженность достойны награды, — сказал губернатор Валерий Лимаренко.
За помощь в ликвидации на сетях газоснабжения Благодарностью губернатора отметили жителя Троицкого Аркадия Солояна. У сахалинца инженерное образование, двое суток он безвозмездно помогал специалистам восстанавливать в домах газоснабжение, искать газовые узлы. Ночью, при сильном ветре и под глубоким снегом у газовиков это заняло бы больше времени.
— В Троицком живу уже 15 лет. На моих глазах этот район застраивался, строились газовые сети. У меня инженерное образование. Поэтому я знаком с тем, что и где расположено. Когда чувствуешь, что твоя помощь может пригодиться и это ускорит процесс восстановления, почему бы и не помочь? — поделился Аркадий.
Благодарностей губернатора также удостоились коллективы трех организаций: производственно-эксплуатационного управления АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», подразделение в Сахалинской области ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» и АО «Сахалинская нефтяная компания». Все они оперативно откликнулись на призыв о помощи, что и позволило максимально быстро ликвидировать последствия инцидента.