Сахалинцев, успешно ликвидировавших ЧС с газоснабжением во время циклона, наградили

Двое суток специалисты-газовщики и представители ЖКХ самоотверженно трудились над ликвидацией аварии. Важно было не просто устранить причину, но и убедиться в том, что повторного скачка давления не случится и что в дома можно подавать газ — нигде утечек нет. Для этого специалисты обошли все дома и проверили все жилые помещения. Квартиры и подъезды обогревались тепловыми пушками, для жителей села были организованы пункты временного размещения.