Во Владивостоке снесли семь домов

Posted 25 января 2022, 05:09
Published 25 января 2022, 05:09
Modified 17 августа 2022, 09:11
Updated 17 августа 2022, 09:11
Ветхие здания снесли по следующим адресам: улица Шилкинская, 30, улица Дальзаводская, 13, улица Трудовых Резервов, 9а, улица Щитовая, 25а, улица Уткинская, 42, улица Героев Хасана, 30, улица 60лет ВЛКСМ, 3.
Граждане, которые снимали квартиры в аварийных бараках, получили возможность переехать в другие квартиры, а владельцам жилплощади в снесённых домах компенсировали стоимость их собственности или предоставили равноценное жильё.
«По словам специалистов городского управления содержания жилищного фонда, с каждым работа по подбору нового жилья велась индивидуально», — отметили власти Владивостока.
Ранее «Восток-Медиа» писало о сносе «недоразумения» в дальневосточной столице. Попавший под снос барак долгое время числился в реестре аварийного жилья, но продолжал стоять по адресу Трудовых Резервов, 9а.