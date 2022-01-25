vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 января 2022, 04:29

Published 25 января 2022, 04:29

Modified 1 сентября 2022, 04:19

Updated 1 сентября 2022, 04:19

Вячеслав Квон поздравил жителей Артёма с Днём студента

25 января 2022, 04:29
Мэр Артёмовского городского округа Вячеслав Квон опубликовал видео ко Дню студента. Совместно с представителями различных профессий он поздравил артёмовских студентов с праздником.

«Дорогие наши студенты. Будущие пилоты, будущие медицинские работники, будущие учителя и воспитатели, спасатели, полицейские, энергетики, строители, предприниматели и бизнесмены. Сегодня, 25 января, Татьянин день, праздник всех студентов. И это — самый яркий отрезок в жизни каждого из нас. Когда мы молоды, полны сил и планов на будущее. В студенческие годы мы делаем первый шаг к будущей профессии. В эти годы вы становитесь ближе к заветной мечте. Развивается и наш родной Артём, который только с вашими знаниями, умениями и усилиями будет становиться лучше и комфортнее для всех нас. Артём — наш общий дом. У вас всё получится! С праздником вас, друзья! С Днём студента!», — сказал мэр города.

Отметим, что в поздравлении приняли участие представители заметных в городе профессий — летчики, спасатели, полицейские, врачи и многие другие. Все они вносят свой вклад в развитие Артёма и помогают делать лучше жизнь горожан.

Сами артёмовцы поздравление восприняли очень позитивно.

«Как приятно видеть интересных, культурных и образованных людей Артёма. Успехов всем!», — отмечают местные жители.

Материалы по теме
Мэр Артема Вячеслав Квон доложил жителям о текущей ситуации в городе Вячеслав Квон наградил юных чемпионов Артёма за спортивные победыМэр Артема Вячеслав Квон отмечает свой День рождения
#Новости#Общество#Артём
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика