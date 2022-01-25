Вячеслав Квон поздравил жителей Артёма с Днём студента

«Дорогие наши студенты. Будущие пилоты, будущие медицинские работники, будущие учителя и воспитатели, спасатели, полицейские, энергетики, строители, предприниматели и бизнесмены. Сегодня, 25 января, Татьянин день, праздник всех студентов. И это — самый яркий отрезок в жизни каждого из нас. Когда мы молоды, полны сил и планов на будущее. В студенческие годы мы делаем первый шаг к будущей профессии. В эти годы вы становитесь ближе к заветной мечте. Развивается и наш родной Артём, который только с вашими знаниями, умениями и усилиями будет становиться лучше и комфортнее для всех нас. Артём — наш общий дом. У вас всё получится! С праздником вас, друзья! С Днём студента!», — сказал мэр города.