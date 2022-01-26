Большинство приморцев отказались от идеи покупки авто в 2022 году

«Мы полагаем, что в 2022 году стоимость новых авто увеличится на 15-20%, а то и больше, подержанные прибавят в цене около 25%. В таких условиях будет постепенное снижение спроса, большинство автолюбителей предпочтут не менять своего железного коня», — подчеркнул эксперт.