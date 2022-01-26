Большинство приморцев отказались от идеи покупки авто в 2022 году

Posted 26 января 2022, 04:09
Published 26 января 2022, 04:09
Modified 1 сентября 2022, 02:52
Updated 1 сентября 2022, 02:52
Все данные взяты из опроса, проведённого автомобильным сайтом Дром. Специалисты отмечают, что только 28% опрошенных жителей края собираются покупать авто в этом году. При этом 23% нацелены на приобретение подержанных авто, и только 5% планируют купить новые.
Более того, в среднем по стране россияне также не спешат с покупкой транспорта — только 22% россиян. И также в этом случае выбор большинства — 17% — падает на б/у автомобили.
Аналитик автомобильного сайта Дром Даниил Бутов отметил, что в прошлом году наблюдался рекордный дефицит машин и рост цен на них.
«Мы полагаем, что в 2022 году стоимость новых авто увеличится на 15-20%, а то и больше, подержанные прибавят в цене около 25%. В таких условиях будет постепенное снижение спроса, большинство автолюбителей предпочтут не менять своего железного коня», — подчеркнул эксперт.
Отметим, что опрос проводили с 10 до 20 января 2022 года среди пользователей сайта Дром. В нём приняло участие 16 тысяч автомобилистов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что порядка 71% приморских водителей тратят больше 4 000 рублей в месяц на топливо для своего транспорта. Этот показатель находится на среднероссийском уровне, но заметно уступает внушительным расходам многих дальневосточников.