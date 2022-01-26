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Posted 26 января 2022, 03:38

Published 26 января 2022, 03:38

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Нейрохирург из ДВФУ вживил обезьяне имплант в мозг, чтобы «заменить» глаза

26 января 2022, 03:38
Сюжет
Инвалиды
В сочинском НИИ Медицинской приматологии успешно прошла операция по вживлению импланта ELVIS в мозг обезьяны. Команду профессионалов возглавил нейрохирург Медицинского центра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Артур Биктимиров.

— Успех этого этапа приближает нас к революции в сфере нейротехнологий, — отметил специалист.

Успех операции позволил ученым сделать ещё один шаг на пути к возврату зрения незрячим и слепоглухим людям. ELVIS позволяет подключить к себе специальные очки, которые будут передавать изображение напрямую в мозг, минуя органы зрения.

Его пользователь сможет различать очертания людей и предметов, ориентироваться в пространстве. Развитие технологии призвано помочь людям с тяжелыми поражениями и патологиями, связанными с потерей или отсутствием зрения или слуха.

Артур Биктимиров рассказал, что операция длилась около двух часов. Её целью была проверка совместимости живых тканей мозга с гаджетом, а также тест его работы.

Ранее «Восток-Медиа» публиковало историю нейрохирурга Владивостокской клинической больницы № 2 Вячеслава Щербакова об одном случае из его медицинской практики. Уже через час после операции, пациентка, которую боль беспокоила в течение 10 лет, смогла ходить без боли.

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