Нейрохирург из ДВФУ вживил обезьяне имплант в мозг, чтобы «заменить» глаза

Posted 26 января 2022, 03:38
Published 26 января 2022, 03:38
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
— Успех этого этапа приближает нас к революции в сфере нейротехнологий, — отметил специалист.
Успех операции позволил ученым сделать ещё один шаг на пути к возврату зрения незрячим и слепоглухим людям. ELVIS позволяет подключить к себе специальные очки, которые будут передавать изображение напрямую в мозг, минуя органы зрения.
Его пользователь сможет различать очертания людей и предметов, ориентироваться в пространстве. Развитие технологии призвано помочь людям с тяжелыми поражениями и патологиями, связанными с потерей или отсутствием зрения или слуха.
Артур Биктимиров рассказал, что операция длилась около двух часов. Её целью была проверка совместимости живых тканей мозга с гаджетом, а также тест его работы.
Ранее «Восток-Медиа» публиковало историю нейрохирурга Владивостокской клинической больницы № 2 Вячеслава Щербакова об одном случае из его медицинской практики. Уже через час после операции, пациентка, которую боль беспокоила в течение 10 лет, смогла ходить без боли.