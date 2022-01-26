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Posted 26 января 2022, 12:12

Published 26 января 2022, 12:12

Modified 17 августа 2022, 09:11

Updated 17 августа 2022, 09:11

Охоту на изюбря в приморском нацпарке могли устроить прямо с вертолета

26 января 2022, 12:12
Сюжет
Уголовное дело
На выходных в национальном парке «Зов тигра» обнаружили разделанные останки изюбря — восточно-азиатского настоящего оленя, «родственника» благородного оленя. Возбуждено уголовное дело.

В краевой прокуратуре сообщили, что останки оленя на особо охраняемой природной территории обнаружили сотрудники нацпарка. Также правоохранители отметили, что охоту на животное могли вести прямо с вертолета.

По факту незаконной охоты на особо охраняемой территории возбуждено уголовное дело. Правоохранители разыскивают преступников и лиц причастных к совершению преступления, устанавливают все подробности происшествия.

Ход расследования под контроль взяла прокуратура Ольгинского района.

В краевой прокуратуре сообщили, что останки оленя на особо охраняемой природной территории обнаружили сотрудники нацпарка. Также правоохранители отметили, что охоту на животное могли вести прямо с вертолета.

По факту незаконной охоты на особо охраняемой территории возбуждено уголовное дело. Правоохранители разыскивают преступников и лиц причастных к совершению преступления, устанавливают все подробности происшествия.

Ход расследования под контроль взяла прокуратура Ольгинского района.

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#Новости#Уголовное дело#Прокуратура#Дикая природа#Охота
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