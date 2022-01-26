Охоту на изюбря в приморском нацпарке могли устроить прямо с вертолета

Ранее «Восток-Медиа» писало, что спустя месяц после роковой встречи с медведем скончалась жительница Артёма. Хищник напал на гражданку когда та шла на работу 30 ноября прошлого года. Экспертам предстоит установить откуда и почему медведь забрел к людям, а также что послужило поводом для нетипичного поведения хищника.