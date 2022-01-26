Охоту на изюбря в приморском нацпарке могли устроить прямо с вертолета

Posted 26 января 2022, 12:12
Published 26 января 2022, 12:12
Modified 17 августа 2022, 09:11
Updated 17 августа 2022, 09:11
В краевой прокуратуре сообщили, что останки оленя на особо охраняемой природной территории обнаружили сотрудники нацпарка. Также правоохранители отметили, что охоту на животное могли вести прямо с вертолета.
По факту незаконной охоты на особо охраняемой территории возбуждено уголовное дело. Правоохранители разыскивают преступников и лиц причастных к совершению преступления, устанавливают все подробности происшествия.
Ход расследования под контроль взяла прокуратура Ольгинского района.
В краевой прокуратуре сообщили, что останки оленя на особо охраняемой природной территории обнаружили сотрудники нацпарка. Также правоохранители отметили, что охоту на животное могли вести прямо с вертолета.
По факту незаконной охоты на особо охраняемой территории возбуждено уголовное дело. Правоохранители разыскивают преступников и лиц причастных к совершению преступления, устанавливают все подробности происшествия.
Ход расследования под контроль взяла прокуратура Ольгинского района.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что спустя месяц после роковой встречи с медведем скончалась жительница Артёма. Хищник напал на гражданку когда та шла на работу 30 ноября прошлого года. Экспертам предстоит установить откуда и почему медведь забрел к людям, а также что послужило поводом для нетипичного поведения хищника.