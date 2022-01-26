Около 350 жилых домов остались без холодной воды из-за аварии во Владивостоке

Posted 26 января 2022, 01:31
Published 26 января 2022, 01:31
Modified 1 сентября 2022, 02:52
Updated 1 сентября 2022, 02:52
В Примводоканале рассказали, что с трёх часов ночи специалисты Фрунзенского участка «Горводопровода» работают над устранением аварии — идёт замена повреждённой задвижки.
«Работы планируется завершить во второй половине дня. Постепенно начнётся подача воды, к 17:00 планируется подключить к водоснабжению всех абонентов», — отметили представители службы.
На сайте предприятия размещены адреса домов, которые на данный момент остались без важной коммунальной услуги. Они расположены более, чем на 30 улицах — около 350 жилых домов остались без водоснабжения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о другой аварии, которая заинтересовала сотрудников прокуратуры. Тогда речь шла о массовых отключениях света в домах жителей Надеждинского района Приморья.