Власти Владивостока намерены снизить скоростной режим от «Перевала» до «Зари»

Posted 27 января 2022, 07:39
Published 27 января 2022, 07:39
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Власти Владивостока собираются провести дорожные работы по как минимум 25 адресам, чтобы сделать эти участки менее аварийно-опасными. Такие изменения появятся на улицах уже в 2022 году, как рассказали в администрации города.
Список опасных участков готовят представители городских властей и ГИБДД. Предполагается, что в итоговый перечень войдут 25 мест, где регулярно происходят аварии. Изменить ситуацию на этих участках предполагается «с помощью установки светофоров на сложных перекрёстках, изменение приоритетов движения и т. д.».
«Определены места концентрации ДТП, их будем ликвидировать совместно с городской администрацией», — объяснили сотрудники ГИБДД.
Одним из самых проблемных мест города остаётся пр-кт Столетия Владивостока, где есть сразу несколько опасных промежутков.
Разбираться с этими проблемами будут постепенно, так, для начала предлагается снизить максимальную допустимую скорость от остановки «Перевал» до «Фабрики Зари» с 80 до 60 км/ч.