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Posted 27 января 2022, 07:39

Published 27 января 2022, 07:39

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Власти Владивостока намерены снизить скоростной режим от «Перевала» до «Зари»

Власти Владивостока намерены снизить скоростной режим от «Перевала» до «Зари»

27 января 2022, 07:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Администрация столицы ДФО намерена снизить разрешённый скоростной режим от остановки «Перевал» до «Фабрики Зари». Это позволит снизить аварийность.

Власти Владивостока собираются провести дорожные работы по как минимум 25 адресам, чтобы сделать эти участки менее аварийно-опасными. Такие изменения появятся на улицах уже в 2022 году, как рассказали в администрации города.

Список опасных участков готовят представители городских властей и ГИБДД. Предполагается, что в итоговый перечень войдут 25 мест, где регулярно происходят аварии. Изменить ситуацию на этих участках предполагается «с помощью установки светофоров на сложных перекрёстках, изменение приоритетов движения и т. д.».

«Определены места концентрации ДТП, их будем ликвидировать совместно с городской администрацией», — объяснили сотрудники ГИБДД.

Одним из самых проблемных мест города остаётся пр-кт Столетия Владивостока, где есть сразу несколько опасных промежутков.

Разбираться с этими проблемами будут постепенно, так, для начала предлагается снизить максимальную допустимую скорость от остановки «Перевал» до «Фабрики Зари» с 80 до 60 км/ч.

Ранее «Восток-Медиа» писало о планах создать во Владивостоке систему платных парковок.

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#Новости#Общество#Владивосток#Дорожные работы
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