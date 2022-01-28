Как налогообложение граждан изменится в 2022 году — это нужно знать

Posted 27 января 2022, 21:04
Published 27 января 2022, 21:04
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Транспортный налог будет рассчитываться при помощи составленного в 2021 году перечня машин стоимостью от 3 миллионов рублей. Коэффициент при исчислении суммы окажется в пределах 1,1 и 3 в зависимости от дороговизны авто.
Другое изменение — лёгкий порядок прекращения уплаты налога, если машина была изъята правоохранительными органами. Перестать платить можно, если подать соответствующее заявление и подтвердить изъятие машины документами.
Новшества, связанные с земельным налогом, касаются налогообложения в случае неправильного использования земель.
Например, если участок, находящийся в зоне сельскохозяйственных угодий, не применяется для растение- или животноводства, налог будет считаться по ставке до 1,5% для «прочих земель».
Такое же правило будет действовать для земли, целевое назначение которой — ведение личного хозяйства или жилищное строительство, а на деле участок используется для предпринимательства.
В 2022 году в силу вступят и результаты переоценки кадастровой стоимости земель. Ознакомиться с результатами этого перерасчёта можно, если запросить выписку в МФЦ или на сайте Росреестра.
«По налогу на имущество физических лиц изменения коснутся расчета налога с использованием кадастровой стоимости недвижимости. При этом для исчисления налога будет использоваться понижающий коэффициент 0,4 (в 2021 году — 0,2)», — добавили в краевом управлении налоговой.