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Posted 27 января 2022, 21:04

Published 27 января 2022, 21:04

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Как налогообложение граждан изменится в 2022 году — это нужно знать

Как налогообложение граждан изменится в 2022 году — это нужно знать

27 января 2022, 21:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Налоги
В 2022 году изменятся правила расчёта автомобильного и земельного налогов в России. Об этом сообщают в приморском управлении федеральной налоговой службы.

Транспортный налог будет рассчитываться при помощи составленного в 2021 году перечня машин стоимостью от 3 миллионов рублей. Коэффициент при исчислении суммы окажется в пределах 1,1 и 3 в зависимости от дороговизны авто.

Другое изменение — лёгкий порядок прекращения уплаты налога, если машина была изъята правоохранительными органами. Перестать платить можно, если подать соответствующее заявление и подтвердить изъятие машины документами.

Новшества, связанные с земельным налогом, касаются налогообложения в случае неправильного использования земель.

Например, если участок, находящийся в зоне сельскохозяйственных угодий, не применяется для растение- или животноводства, налог будет считаться по ставке до 1,5% для «прочих земель».

Такое же правило будет действовать для земли, целевое назначение которой — ведение личного хозяйства или жилищное строительство, а на деле участок используется для предпринимательства.

В 2022 году в силу вступят и результаты переоценки кадастровой стоимости земель. Ознакомиться с результатами этого перерасчёта можно, если запросить выписку в МФЦ или на сайте Росреестра.

«По налогу на имущество физических лиц изменения коснутся расчета налога с использованием кадастровой стоимости недвижимости. При этом для исчисления налога будет использоваться понижающий коэффициент 0,4 (в 2021 году — 0,2)», — добавили в краевом управлении налоговой.

Ранее «Восток-Медиа» публиковало предупреждение об опасности «фиктивной миграции» бизнеса.

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#Новости#Общество#Налоги
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