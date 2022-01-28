Российские ученые воссоздали внутри графена условия для рождения материи

Posted 28 января 2022, 17:36
Published 28 января 2022, 17:36
Modified 1 сентября 2022, 02:53
Updated 1 сентября 2022, 02:53
Как пишет newizv.ru, такое открытие касается сферы астрофизики и физики частиц. Было определено, что вакуум не может быть пустым – и эффект Швингера представляет собой главное доказательство. Электрические или магнитные поля огромной мощности оказывают воздействие на вакуум, из-за чего часть пар виртуальных частиц и античастиц разрываются и превращаются в позитроны и электроны. Нобелевские лауреаты назвали данный механизм основой для возникновения частиц антиматерии в окрестности черных дыр, нейтронных звезд и других космических объектов, которые способны вырабатывать такие магнитные и электрические поля.
Гейм, Новоселов, Кумар и ряд других ученых организовали практические исследования с очень узкими полосками графена и выявили эффект Швингера. Ранее они исследовали влияние размера таких наноструктур, их композиции и числа слоев на скорость и траекторию перемещений электронов внутри графена. В этих целях они прикладывали разнообразные внешние поля к углеродному материалу. Благодаря такому эксперименту удалось установить, что при конкретных параметрах полей электроны приходили в движение со сверхсветовой скоростью. Такой эффект проявлялся потому, что при заданных условиях в графене возникали новые носители заряда. Исследователи определили, что процесс зарождения материи имел полное совпадение с процессом появления материи в ходе эффекта Швингера.
Физики пришли к выводу, что конструкции из графена могут использоваться для воссоздания процесса появления материи.
Нобелевский лауреат Константин Новоселов ведет исследовательскую работу не только в Великобритании, но и в РФ. Российский бизнесмен и инвестор Владимир Потанин направил 500 миллионов рублей на строительство лаборатории, в которой штат ученых будет работать над созданием новых “умных материалов” для нейрокомпьютеров, используя новейшие открытия квантовой физики и инновационные биотехнологии. Научно-исследовательские изыскания будут проводиться на стыке математики, физики, биологии, психологии.