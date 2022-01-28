Российские ученые воссоздали внутри графена условия для рождения материи

Гейм, Новоселов, Кумар и ряд других ученых организовали практические исследования с очень узкими полосками графена и выявили эффект Швингера. Ранее они исследовали влияние размера таких наноструктур, их композиции и числа слоев на скорость и траекторию перемещений электронов внутри графена. В этих целях они прикладывали разнообразные внешние поля к углеродному материалу. Благодаря такому эксперименту удалось установить, что при конкретных параметрах полей электроны приходили в движение со сверхсветовой скоростью. Такой эффект проявлялся потому, что при заданных условиях в графене возникали новые носители заряда. Исследователи определили, что процесс зарождения материи имел полное совпадение с процессом появления материи в ходе эффекта Швингера.