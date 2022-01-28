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Posted 28 января 2022, 16:14

Published 28 января 2022, 16:14

Modified 1 сентября 2022, 04:07

Updated 1 сентября 2022, 04:07

Телемедицина повысит доступность и качество медицинской помощи

28 января 2022, 16:14
В Самарском государственном медицинском университете (СамГМУ) в рамках круглого стола «Телемедицина как инструмент повышения доступности и качества медицинской помощи», проведен опрос среди слушателей. Участниками опроса стали более 150 медицинских работников и работодателей в сфере здравоохранения.

В ходе мероприятия 9 из 10 участников и слушателей круглого стола отметили, что телемедицина стала важным этапом развития здравоохранения. Порядка 70% медицинских работников высказались в пользу возможности постановки диагноза и назначения лечения в рамках телемедицинских консультаций. При этом 78% опрошенных указали на препятствия в использовании данного метода в виде вопросов законодательного регулирования, сообщает mkset.ru.

В настоящее время телемедицина уже используется при самостоятельной диагностике пациентами с COVID-19 состояния здоровья, оформлении массовых медосмотров перед выходом водителей на маршрут, удаленной диагностике артериального давления и коронавируса. Помощь оказывается с помощью виртуальных чат-ботов и платформ для проверки симптомов.

Республика Башкирия включила телемедицину в региональную программу «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». С ее помощью запустили процесс автоматизации предрейсовых медосмотров. В рамках этой инициативы водитель на месте выпуска автотранспорта без посторонней помощи проходит медосмотры с помощью автоматизированных систем. По окончании осмотра результаты поступают в кабинет медицинского работника, который в это время может находиться довольно далеко от гаража, но видит данные о самочувствии водителя на экране своего компьютера. Медработник без физического контакта с водителем оценивает данные и медицинские показатели.

В Самаре уже открыли телемедицинский центр для помощи врачам первичного звена. В коронавирусных госпиталях Клиник СамГМУ проходят испытания телемедицинские комплексы, разработанные специалистами Института инновационного развития. Эти комплексы помогают медикам отслеживать реальное состояние пациентов, не находящихся в условиях стационара.

Для пациентов телемедицина тоже удобна, поскольку позволяет быть на связи с врачом круглосуточно. Единственной сложностью использования данного метода является невозможность поставить диагноз. Участники круглого стола отметили, что это существенный сдерживающий фактор законодательства.

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