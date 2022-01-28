Телемедицина повысит доступность и качество медицинской помощи

Республика Башкирия включила телемедицину в региональную программу «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». С ее помощью запустили процесс автоматизации предрейсовых медосмотров. В рамках этой инициативы водитель на месте выпуска автотранспорта без посторонней помощи проходит медосмотры с помощью автоматизированных систем. По окончании осмотра результаты поступают в кабинет медицинского работника, который в это время может находиться довольно далеко от гаража, но видит данные о самочувствии водителя на экране своего компьютера. Медработник без физического контакта с водителем оценивает данные и медицинские показатели.