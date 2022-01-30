Мужчины из Приморья получат от четырех до двадцати тысяч рублей

Posted 30 января 2022, 01:41
Published 30 января 2022, 01:41
Modified 1 сентября 2022, 02:50
Updated 1 сентября 2022, 02:50
Пенсионный фонд России начал прием заявлений на денежную выплату в размере от четырех до двадцати тысяч рублей от российских военнослужащих. Выплата назначается, если человек получил серьезную травму во время своей службы, в результате чего ему была присвоена какая-либо группа инвалидности.
Первая группа инвалидности позволит рассчитывать на 19 980 рублей. Если была присвоена вторая группа, то размер пособия составит уже 9 990 рублей, а для третьей группы инвалидности выплата установлена на уровне 3 996 рублей в месяц.
Пенсионному фонду в новинку выплачивать это пособие? раньше выплатами военнослужащим занимались социальные службы. Сейчас пенсионный фонд ждет от людей заявление на получение пособия. Те, кто уже написал заявление в декабре и январе, могут рассчитывать на выплаты в феврале этого года.