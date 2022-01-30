Мужчины из Приморья получат от четырех до двадцати тысяч рублей

Пенсионному фонду в новинку выплачивать это пособие? раньше выплатами военнослужащим занимались социальные службы. Сейчас пенсионный фонд ждет от людей заявление на получение пособия. Те, кто уже написал заявление в декабре и январе, могут рассчитывать на выплаты в феврале этого года.