vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января 2022, 01:41

Published 30 января 2022, 01:41

Modified 1 сентября 2022, 02:50

Updated 1 сентября 2022, 02:50

Мужчины из Приморья получат от четырех до двадцати тысяч рублей

Мужчины из Приморья получат от четырех до двадцати тысяч рублей

30 января 2022, 01:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Новая выплата будет выдаваться сотрудниками пенсионного фонда. Сообщается, что новую выплату будут получать военнослужащие и члены их семей. Выплата будет назначена в зависимости от наличия травмы или группы инвалидности.

Пенсионный фонд России начал прием заявлений на денежную выплату в размере от четырех до двадцати тысяч рублей от российских военнослужащих. Выплата назначается, если человек получил серьезную травму во время своей службы, в результате чего ему была присвоена какая-либо группа инвалидности.

Первая группа инвалидности позволит рассчитывать на 19 980 рублей. Если была присвоена вторая группа, то размер пособия составит уже 9 990 рублей, а для третьей группы инвалидности выплата установлена на уровне 3 996 рублей в месяц.

Пенсионному фонду в новинку выплачивать это пособие? раньше выплатами военнослужащим занимались социальные службы. Сейчас пенсионный фонд ждет от людей заявление на получение пособия. Те, кто уже написал заявление в декабре и январе, могут рассчитывать на выплаты в феврале этого года.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика