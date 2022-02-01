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Posted 1 февраля 2022, 16:59

Published 1 февраля 2022, 16:59

Modified 1 сентября 2022, 04:21

Updated 1 сентября 2022, 04:21

Премьер Венгрии назвал свое посещение Москвы «миссией мира»

1 февраля 2022, 16:59
Премьер Венгрии Виктор Орбан охарактеризовал свой визит в Москву как «миссию мира». Сам Путин в течение всей встрече обращался к Орбану на «ты», чтобы подчеркнуть дружеские и доверительные отношения как между РФ и Венгрией в целом, так и между двумя президентами.

Встреча организуется на фоне активизировавших усилий США по дипломатической изоляции РФ. Бразильские СМИ со ссылкой на источники в бразильском МИДе сегодня сообщили о том, что Штаты оказывают давление на Бразилию и требуют отмены поездки главы государства Жаира Болсонару в Россию, запланированной на ближайшее время. Очевидно, требование отменить визит направлялось и Орбану, считают авторы Телеграм-канала «Мейстер».

Трудно сказать, какой из двух фактов является более болезненным для политиков из США: то что европейцы, в лице Орбана беседуют с Россией о европейской безопасности напрямую без привлечения американцев, или что в Россию планирует приехать президент Бразилии, которую США, как и всю Латинскую Америку, считают своим задним двориком.

В настоящее время усилия американцев не привели на практике ни к какому результату. Наоборот, и Орбан, и Путин отмечают, что отношения между двумя государствами активно развиваются. Благодаря заключенному в 2021-м году долгосрочному соглашению с Газпромом Венгрия получает российский газ в пять раз дешевле, чем он торгуется сейчас на биржах.

Венгрия — одно из государств, признающих Спутник-V, и Орбан выразил благодарность Путину за предоставленную вакцину. Да и в целом, Венгрия — крайне неприятный для русофобов с Запада пример европейской страны, живущей с Россией в мире и обоюдовыгодном партнерстве. Образ «Империи зла», которая только и думает о том, как бы заполучить территорию соседей, не выдерживает никакой критики на таком фоне, резюмируют авторы канала.

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