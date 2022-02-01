Премьер Венгрии назвал свое посещение Москвы «миссией мира»

В настоящее время усилия американцев не привели на практике ни к какому результату. Наоборот, и Орбан, и Путин отмечают, что отношения между двумя государствами активно развиваются. Благодаря заключенному в 2021-м году долгосрочному соглашению с Газпромом Венгрия получает российский газ в пять раз дешевле, чем он торгуется сейчас на биржах.