Премьер Венгрии назвал свое посещение Москвы «миссией мира»

Posted 1 февраля 2022, 16:59
Published 1 февраля 2022, 16:59
Modified 1 сентября 2022, 04:21
Updated 1 сентября 2022, 04:21
Встреча организуется на фоне активизировавших усилий США по дипломатической изоляции РФ. Бразильские СМИ со ссылкой на источники в бразильском МИДе сегодня сообщили о том, что Штаты оказывают давление на Бразилию и требуют отмены поездки главы государства Жаира Болсонару в Россию, запланированной на ближайшее время. Очевидно, требование отменить визит направлялось и Орбану, считают авторы Телеграм-канала «Мейстер».
Трудно сказать, какой из двух фактов является более болезненным для политиков из США: то что европейцы, в лице Орбана беседуют с Россией о европейской безопасности напрямую без привлечения американцев, или что в Россию планирует приехать президент Бразилии, которую США, как и всю Латинскую Америку, считают своим задним двориком.
В настоящее время усилия американцев не привели на практике ни к какому результату. Наоборот, и Орбан, и Путин отмечают, что отношения между двумя государствами активно развиваются. Благодаря заключенному в 2021-м году долгосрочному соглашению с Газпромом Венгрия получает российский газ в пять раз дешевле, чем он торгуется сейчас на биржах.
Венгрия — одно из государств, признающих Спутник-V, и Орбан выразил благодарность Путину за предоставленную вакцину. Да и в целом, Венгрия — крайне неприятный для русофобов с Запада пример европейской страны, живущей с Россией в мире и обоюдовыгодном партнерстве. Образ «Империи зла», которая только и думает о том, как бы заполучить территорию соседей, не выдерживает никакой критики на таком фоне, резюмируют авторы канала.