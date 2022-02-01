Прокуратура Владивостока начала проверку из-за пожара в междунардной школе

Posted 1 февраля 2022, 11:33
Published 1 февраля 2022, 11:33
Modified 1 сентября 2022, 03:00
Updated 1 сентября 2022, 03:00
Уже сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего, так как прокуратура Советского района Владивостока организовала проверку по факту пожара в ЧОУ «Владивостокская международная средняя общеобразовательная школа».
Отметим, что пожар был такой силы, что крыша строения частично обвалилась, а дым был виден с разных концов города.
После того, как будут проведены все необходимые процедуры, специалисты определят комплекс мер прокурорского реагирования.
Как ранее уже сообщало «Восток-Медиа», в районе станции «Седанка» во Владивостоке сгорело детское учебное заведение — частная школа по изучению корейского языка.
На данный момент проводится тушения пожара по рангу № 3. Всего в тушении задействовано 15 единиц пожарной техники и 55 человек личного состава.
По уточнённым данным, общеобразовательная школа состояла из трёх корпусов, возгорание произошло в корпусе, в котором находились помещения актового зала, спортзала, лекционного зала и столовой.
На данный момент ликвидировано открытое горение на общей площади около 600 кв. м., проводится разборка и проливка места пожара. Благодаря оперативным и грамотным действиям пожарных удалось не допустить перехода огня на рядом стоящие корпуса школы в которых находились учебные классы. Всего в тушении задействовано 14 единиц техники и 47 человек личного состава.
ОБНОВЛЕНИЕ 22:30. Крупный пожар на территории частной школы ликвидирован. Огнём уничтожен один из корпусов школы на общей площади 600 кв. м., произошло обрушение кровли. Сейчас ведётся разборка и проливка места пожара.