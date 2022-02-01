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Posted 1 февраля 2022, 11:33

Published 1 февраля 2022, 11:33

Modified 1 сентября 2022, 03:00

Updated 1 сентября 2022, 03:00

Прокуратура Владивостока начала проверку из-за пожара в междунардной школе

1 февраля 2022, 11:33
Сюжет
Пожар
На месте уже начал работу прокурор Советского района города Владивостока Владимир Синенко. Он выехал по поручению краевого прокурора Сергея Столярова.

Уже сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего, так как прокуратура Советского района Владивостока организовала проверку по факту пожара в ЧОУ «Владивостокская международная средняя общеобразовательная школа».

Отметим, что пожар был такой силы, что крыша строения частично обвалилась, а дым был виден с разных концов города.

После того, как будут проведены все необходимые процедуры, специалисты определят комплекс мер прокурорского реагирования.

Как ранее уже сообщало «Восток-Медиа», в районе станции «Седанка» во Владивостоке сгорело детское учебное заведение — частная школа по изучению корейского языка.

На данный момент проводится тушения пожара по рангу № 3. Всего в тушении задействовано 15 единиц пожарной техники и 55 человек личного состава.

По уточнённым данным, общеобразовательная школа состояла из трёх корпусов, возгорание произошло в корпусе, в котором находились помещения актового зала, спортзала, лекционного зала и столовой.

На данный момент ликвидировано открытое горение на общей площади около 600 кв. м., проводится разборка и проливка места пожара. Благодаря оперативным и грамотным действиям пожарных удалось не допустить перехода огня на рядом стоящие корпуса школы в которых находились учебные классы. Всего в тушении задействовано 14 единиц техники и 47 человек личного состава.

ОБНОВЛЕНИЕ 22:30. Крупный пожар на территории частной школы ликвидирован. Огнём уничтожен один из корпусов школы на общей площади 600 кв. м., произошло обрушение кровли. Сейчас ведётся разборка и проливка места пожара.

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#Новости#Общество#Пожар#Образование#Пожары#Школа-интернат
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