Прокуратура Владивостока начала проверку из-за пожара в междунардной школе

На данный момент ликвидировано открытое горение на общей площади около 600 кв. м., проводится разборка и проливка места пожара. Благодаря оперативным и грамотным действиям пожарных удалось не допустить перехода огня на рядом стоящие корпуса школы в которых находились учебные классы. Всего в тушении задействовано 14 единиц техники и 47 человек личного состава.