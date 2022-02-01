В МФЦ Приморья временно перестали предоставлять 12 видов услуг

Posted 1 февраля 2022, 00:20
Published 1 февраля 2022, 00:20
Modified 1 сентября 2022, 02:59
Updated 1 сентября 2022, 02:59
Большая часть временно не оказываемых услуг — меры поддержки семей. В список входят:
Кроме этого, в филиалах МФЦ края не будут оказываться следующие услуги:
Если требуется получить какую-то из этих услуг до 25 февраля, можно воспользоваться как федеральным порталом Госуслуги, так и региональным порталом госуслуг.
Ранее «Восток-Медиа» писало о прекращении выдачи загранпаспортов в МФЦ Приморского края. Как утверждается, это связано с распространением коронавируса.