В МФЦ Приморья временно перестали предоставлять 12 видов услуг

Список услуг, которые предоставляются в приморских филиалах МФЦ Мои Документы, сокращён на 12 позиций до 25 февраля. При необходимости жители региона могут за этими видами помощи обратиться на портал Госуслуги.

Большая часть временно не оказываемых услуг — меры поддержки семей. В список входят: разовая выплата и доплата к ней на 1-го ребёнка;

ежемесячная выплата на рождение и усыновление первого ребёнка;

региональный маткапитал и региональный маткапитал на 2-го ребёнка;

социальный контракт;

назначение мер соцподдержки многодетным семьям;

назначение и выплата пособия на ребёнка;

пособие на ребёнка от 3 до 7 лет;

ежемесячная выплата за рождение 3-его ребёнка или последующих детей. Кроме этого, в филиалах МФЦ края не будут оказываться следующие услуги: ежемесячная выплата жителям края, имеющим особые заслуги перед Отечеством;

денежная выплата на оплату ЖКУ бюджетника;

меры соцподдержки Почётным гражданам региона. Если требуется получить какую-то из этих услуг до 25 февраля, можно воспользоваться как федеральным порталом Госуслуги, так и региональным порталом госуслуг. Ранее «Восток-Медиа» писало о прекращении выдачи загранпаспортов в МФЦ Приморского края. Как утверждается, это связано с распространением коронавируса. Материалы по теме Как будут работать поликлиники и МФЦ Приморья с 30 октября по 7 ноября? Загранпаспорт в МФЦ Приморья больше не оформляют