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Posted 2 февраля 2022, 07:03

Published 2 февраля 2022, 07:03

Modified 1 сентября 2022, 04:07

Updated 1 сентября 2022, 04:07

Дополнительные средства на отлов, стерилизацию и вакцинацию собак выделят в Хабкрае

2 февраля 2022, 07:03
Сюжет
Бездомные животные
Текущую ситуацию с отловом бродячих собак сегодня обсудили на совещании под руководством зампреда правительства Хабаровского края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Вадима Сабурова. Участие в видеоконференции приняли и руководители муниципальных образований.

Участившиеся случаи нападения бродячих собак на людей — одна из тем, которые сегодня активно обсуждаются в российских регионах. Этот вопрос находится на особом контроле в правительстве Хабаровского края.

На совещании было отмечено, что действующее законодательство не решает проблемы нападения животных на людей. Федеральным законом № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» установлены новые правила обращения с животными без владельцев по схеме «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания с неснимаемой меткой». Это привело к увеличению количества безнадзорных животных, которые стали чаще нападать на людей.

Кроме того, обязательным условием деятельности по обращению с животными без владельцев стало наличие приютов для временного содержания животных, которые должны размещаться в специально предназначенных для этого зданиях, строениях, сооружениях. Однако такие проекты сейчас находятся в стадии проработки, а в большинстве субъектов есть только частные приюты.

«Многие регионы, в том числе и дальневосточные, выступают с инициативой о внесении изменений в федеральный закон. Конечно, мы тоже за. В 2021 году мы трижды выходили на федеральный уровень с предложениями. Очередной пакет инициатив от региона также будет направлен в ближайшее время. Здесь важно учесть мнение руководителей муниципальных образований, которых я прошу в кратчайшие сроки направить свои инициативы в наш адрес», — отметил Вадим Сабуров.

Руководители муниципальных районов региона отмечают актуальность поднятой проблематики и предлагают на федеральном уровне определить понятие «агрессивное животное». Нужно установить порядок отнесения животного к категории агрессивного и определить критерии немотивированной агрессивности. Необходимо также предусмотреть возможность усыпления животного в случае проявления им признаков немотивированной агрессивности. Такая мера позволит решить проблему в краткосрочной перспективе.

Кроме того, в целях эффективной реализации закона № 498-ФЗ нужно принять нормативный правовой акт, регламентирующий вопросы обязательной идентификации и учета животных, а также предусмотреть ответственность за нарушение правил их содержания.

Хабаровский край также предлагает принять на федеральном уровне методику определения численности животных без владельцев (собак и кошек), обитающих на территориях соответствующих муниципальных образований.

«Считаем, что предлагаемые меры будут направлены на усиление защиты животных от безответственного обращения, совершенствование механизма защиты прав граждан при обращении с животными, а также снижение количества безнадзорных из числа домашних животных», — отмечает и. о. начальника управления ветеринарии Андрей Данилов.

Вместе с тем, краевые власти также планируют выделить муниципалитетам дополнительные средства на отлов, стерилизацию и вакцинацию собак. В этом году на эти цели направлено 34 миллиона рублей. Сумма увеличится как минимум в два раза.

Только в 13 муниципальных образованиях организации активно ведут подобную работу. В ряде районов не состоялся конкурс на реализацию мероприятий по отлову и стерилизации бродячих животных. Речь идет о Николаевском, Нанайском, Охотском, Ульчском, имени Полины Осипенко и Тугуро-Чумиканском районах. Вадим Сабуров призвал руководителей этих территорий активнее перенимать опыт других районов края, в том числе Хабаровского и имени Лазо, где работа выстроена наиболее эффективно.

В Хабаровском крае сейчас разработано несколько проектов по созданию приютов. По инициативе местных властей один из них может появиться в районе Березовского шоссе в региональном центре. На краевом уровне также прорабатывается вопрос создания многофункционального центра «Спутник», который будет включать в себя гостиницу для домашних животных, приют для собак без владельцев, площадки для выгула, дрессировки, ветеринарные лечебницы и прочее. Специалисты центра также займутся поиском новых хозяев для брошенных животных.

Кроме того, краевые власти планируют активнее работать с зоозащитниками. Речь идет о предоставлении площадей этих организаций под приюты для брошенных животных. Руководителям муниципальных образований также рекомендовано прорабатывать аналогичные проекты при участии местного бизнеса.

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#Новости#Хабаровский край#Общество#Отлов бездомных животных#Бездомные животные
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