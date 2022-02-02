Дополнительные средства на отлов, стерилизацию и вакцинацию собак выделят в Хабкрае

«Многие регионы, в том числе и дальневосточные, выступают с инициативой о внесении изменений в федеральный закон. Конечно, мы тоже за. В 2021 году мы трижды выходили на федеральный уровень с предложениями. Очередной пакет инициатив от региона также будет направлен в ближайшее время. Здесь важно учесть мнение руководителей муниципальных образований, которых я прошу в кратчайшие сроки направить свои инициативы в наш адрес», — отметил Вадим Сабуров.