Политолог прокомментировал заявление Псаки об использовании Россией химоружия

Posted 2 февраля 2022, 15:53
Published 2 февраля 2022, 15:53
Modified 1 сентября 2022, 03:00
Updated 1 сентября 2022, 03:00
Эксперт отметил, что до этого официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс провел пресс-конференцию, в ходе которой указал о безусловной заинтересованности России в переговорах. Об этом сообщает издание RT.
«И тут же Псаки заявляет, что Россия — лиса в курятнике и применяет химическое оружие. Таким образом они выясняют, где находится предел терпения России», — отметил Брутер.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее уже отметил, что заявление Псаки о возможном применении химического оружия Россией является «лживым».
Посол напомнил, что единственная страна, до настоящего времени не ликвидировавшая национальные арсеналы химоружия в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия — это США.