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Posted 2 февраля 2022, 15:53

Published 2 февраля 2022, 15:53

Modified 1 сентября 2022, 03:00

Updated 1 сентября 2022, 03:00

Политолог прокомментировал заявление Псаки об использовании Россией химоружия

2 февраля 2022, 15:53
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер дал комментарий относительно заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о применении Россией химического оружия. По словам политолога, заявления подобного рода представляют собой часть плана США.

Эксперт отметил, что до этого официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс провел пресс-конференцию, в ходе которой указал о безусловной заинтересованности России в переговорах. Об этом сообщает издание RT.

«И тут же Псаки заявляет, что Россия — лиса в курятнике и применяет химическое оружие. Таким образом они выясняют, где находится предел терпения России», — отметил Брутер.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее уже отметил, что заявление Псаки о возможном применении химического оружия Россией является «лживым».

Посол напомнил, что единственная страна, до настоящего времени не ликвидировавшая национальные арсеналы химоружия в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия — это США.

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