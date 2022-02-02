Японские медики рассказали о росте возрастных пациентов с тяжелым течением ковида

Сайт 360tv.ru пишет, что специалисты меддицинского центра Фудзимино выявили увеличение количества возрастных пациентов с тяжелым течением штамма “омикрон”. Свыше половины зараженных новой мутацией вируса в возрасте от шестидесяти лет и старше были доставлены в медицинское учреждение с пневмонией и им требовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом тяжелое течение заболевания проявляется даже у вакцинированных пациентов.