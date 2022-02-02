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Posted 2 февраля 2022, 06:34

Published 2 февраля 2022, 06:34

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Японские медики рассказали о росте возрастных пациентов с тяжелым течением ковида

2 февраля 2022, 06:34
Японские медики рассказали об увеличении количества госпитализаций пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекцией среди граждан в возрасте от 60-ти лет.

Сайт 360tv.ru пишет, что специалисты меддицинского центра Фудзимино выявили увеличение количества возрастных пациентов с тяжелым течением штамма “омикрон”. Свыше половины зараженных новой мутацией вируса в возрасте от шестидесяти лет и старше были доставлены в медицинское учреждение с пневмонией и им требовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом тяжелое течение заболевания проявляется даже у вакцинированных пациентов.

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