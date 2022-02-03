Чат-бот собирает жалобы на бездомных собак от жителей Владивостока

Posted 3 февраля 2022, 01:13
Published 3 февраля 2022, 01:13
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Как рассказали в городской администрации, по поводу бездомных животных любой человек может позвонить по номеру 2222-333 или на канале в Телеграм — там специалисты ответят на звонок и разберутся с проблемой.
Отмечается, что отловом бесхозных животных в городе занимается центр «Четыре лапы». Менее, чем за неделю сотрудники поймали 14 собак в разных районах города. В первую очередь жителей города просят сообщать о случаях агрессии и неадекватного поведения животных.
Известно, что животных отлавливают, проводят ветосмотр, при необходимости лечат, вакцинируют и стерилизуют. Если собака неагрессивна, её выпускают на улицу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что вскоре мэрия Владивостока заключит договор с ещё одной организацией по отлову собак — «Друг Рич» — это поможет увеличить темпы отлова и помощи безнадзорным животным.