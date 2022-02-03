vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля 2022, 07:07

Published 3 февраля 2022, 07:07

Modified 17 августа 2022, 09:11

Updated 17 августа 2022, 09:11

Известный в Приморье бренд назвал цены на свой новый внедорожник

3 февраля 2022, 07:07
Сюжет
Автомобили
В России начался приём заказов на новую модель Lexus LX. Цены на автомобили очень различаются в зависимости от комплектации, достигая 10 976 000 рублей.

Новый внедорожник будет доступен у российских дилеров в 6 разных версиях: Executive, Premium, Luxury, Luxury+, VIP и VIP Black. Цены на сборки заметно различаются — от 8 552 000 рублей до 10 976 000 рублей.

Кроме этого, покупатели могут выбрать между вариантом с 3,5 литровым бензиновым двигателем и версией с дизельным мотором объёмом 3,3 литра.

«Оба силовых агрегата оснащены 10-ступенчатой коробкой передач, что позволяет автомобилю разогнаться до 100 км/ч за 6,8 секунды, — отмечает портал Автостат».

Внутри салона покупатели обнаружат мультимедийные дисплеи диагональю 12,№ дюйма и 7 дюймов, премиальную аудиосистему и сенсор отпечатка пальца для запуска двигателя.

Кроме этого, VIP-комплектация будет оснащена 4 отдельными сиденьями и медиасистемой для пассажиров.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что любимая в Приморье компания Toyota анонсировала новую модель одного из своих внедорожников.

Материалы по теме
Новая машина от известного японского бренда появилась в продажеНазваны цены на новую машину известного в Приморье производителя
#Новости#Общество#Автомобили
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика