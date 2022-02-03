Известный в Приморье бренд назвал цены на свой новый внедорожник

Posted 3 февраля 2022, 07:07
Published 3 февраля 2022, 07:07
Modified 17 августа 2022, 09:11
Updated 17 августа 2022, 09:11
Новый внедорожник будет доступен у российских дилеров в 6 разных версиях: Executive, Premium, Luxury, Luxury+, VIP и VIP Black. Цены на сборки заметно различаются — от 8 552 000 рублей до 10 976 000 рублей.
Кроме этого, покупатели могут выбрать между вариантом с 3,5 литровым бензиновым двигателем и версией с дизельным мотором объёмом 3,3 литра.
«Оба силовых агрегата оснащены 10-ступенчатой коробкой передач, что позволяет автомобилю разогнаться до 100 км/ч за 6,8 секунды, — отмечает портал Автостат».
Внутри салона покупатели обнаружат мультимедийные дисплеи диагональю 12,№ дюйма и 7 дюймов, премиальную аудиосистему и сенсор отпечатка пальца для запуска двигателя.
Кроме этого, VIP-комплектация будет оснащена 4 отдельными сиденьями и медиасистемой для пассажиров.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что любимая в Приморье компания Toyota анонсировала новую модель одного из своих внедорожников.