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Posted 3 февраля 2022, 03:50

Published 3 февраля 2022, 03:50

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Марк II влетел в бетонную опору и сгорел во Владивостоке

Марк II влетел в бетонную опору и сгорел во Владивостоке

3 февраля 2022, 03:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Происшествие
На улице Нейбута во Владивостоке сгорел автомобиль. Произошло в ночь на 3 февраля, около 23:41. Через шесть минут специалисты уже приехали на место.

Как рассказали в региональном МЧС, на момент прибытия пожарных передняя часть автомобиля уже вовсю горела. Пламя повредило кабину и двигательный отсек авто.

Отмечается, что в инциденте никто не погиб и не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают виновное лицо и сумму ущерба.

В ведомстве уточнили, что тушили огонь шесть человек, использованы две единицы техники.

Ранее в паблике news.vl сообщили о том, что сгоревший автомобиль — это Toyota Mark II. Он сначала влетел в бетонную опору, а затем загорелся от удара. Очевидцы говорят, что водитель и пассажир быстро выбрались из салона и сбежали с места происшествия.

«Восток-Медиа» писало о том, что в конце января текущего года в разных городах Приморья за одни сутки сгорели три авто. Пожары случились в Находке, Уссурийске и Владивостоке. Все они были оперативно потушены, но машины не подлежат восстановлению.

#Новости#Владивосток#Происшествие#ДТП
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