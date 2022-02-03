Марк II влетел в бетонную опору и сгорел во Владивостоке

Ранее в паблике news.vl сообщили о том, что сгоревший автомобиль — это Toyota Mark II. Он сначала влетел в бетонную опору, а затем загорелся от удара. Очевидцы говорят, что водитель и пассажир быстро выбрались из салона и сбежали с места происшествия.