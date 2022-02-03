Марк II влетел в бетонную опору и сгорел во Владивостоке

Posted 3 февраля 2022, 03:50
Published 3 февраля 2022, 03:50
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Как рассказали в региональном МЧС, на момент прибытия пожарных передняя часть автомобиля уже вовсю горела. Пламя повредило кабину и двигательный отсек авто.
Отмечается, что в инциденте никто не погиб и не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают виновное лицо и сумму ущерба.
В ведомстве уточнили, что тушили огонь шесть человек, использованы две единицы техники.
Ранее в паблике news.vl сообщили о том, что сгоревший автомобиль — это Toyota Mark II. Он сначала влетел в бетонную опору, а затем загорелся от удара. Очевидцы говорят, что водитель и пассажир быстро выбрались из салона и сбежали с места происшествия.
«Восток-Медиа» писало о том, что в конце января текущего года в разных городах Приморья за одни сутки сгорели три авто. Пожары случились в Находке, Уссурийске и Владивостоке. Все они были оперативно потушены, но машины не подлежат восстановлению.