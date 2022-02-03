На трассе в Приморье перевернулся военный КамАЗ

Posted 3 февраля 2022, 04:44
Published 3 февраля 2022, 04:44
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Проезжавшие мимо водители успели сделать несколько фотографий — на каждой их них — злополучная военная техника. Судя по всему, пострадавших нет, и сейчас водитель и ещё несколько человек решают вопрос рассыпавшегося груза.
Детали происшествия вызвали обсуждение в группе dpskontrol125rus.
«И почему я не удивлён»;
«Ну и перевернули… мало в армии КамАЗов, что ли? Другой возьмут»;
«Над чем ржать? Вы сами прям мастера вождения, и ни разу в аварии не были. Всякое бывает! Это дорога! Плюс техника какая — сами смотрите».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рейсовый автобус сошел с трассы и вылетел в кювет в районе Лазовского перевала. Сообщается, что накануне в этом районе выпал снег и дорога стала опасной. Пассажирский автобус двигался со стороны Лазо и в какой-то момент сошёл с трассы, вылетев на обочину.