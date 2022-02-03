На трассе в Приморье перевернулся военный КамАЗ

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рейсовый автобус сошел с трассы и вылетел в кювет в районе Лазовского перевала. Сообщается, что накануне в этом районе выпал снег и дорога стала опасной. Пассажирский автобус двигался со стороны Лазо и в какой-то момент сошёл с трассы, вылетев на обочину.