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Posted 4 февраля 2022, 02:31

Published 4 февраля 2022, 02:31

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Амбулаторные центры Приморья частично перешли на круглосуточный режим работы

Амбулаторные центры Приморья частично перешли на круглосуточный режим работы

4 февраля 2022, 02:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Амбулаторные инфекционные центры Владивостока, Находки и Артёма переведены на круглосуточный режим работы из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. Такая мера может быть распространена на другие муниципалитеты, если там тоже вырастет количество больных.

С 4 февраля работать круглосуточно и без выходных в трёх городах края будут как амбулаторные пункты, так и инфекционные кабинеты поликлиник.

При необходимости на помощь сотрудникам будут отправлены члены резерва специалистов — работники других медучреждений края и 1 167 студентов-медиков. В системе здравоохранения края уже сформированы 42 инфекционные бригады, 9 из которых развёрнуты в Находке.

Инфекционные кабинеты в поликлиниках других точек региона тоже начнут работать круглосуточно, если число пациентов с признаками ОРВИ вырастет там на 20%.

В среднем по краю этот показатель уже вырос на 21,7%, но большая часть амбулаторных пациентов с COVID-19 приходится на Владивосток, Находку и Артём.

Ранее «Восток-Медиа» писало о достижении в регионе нового максимума суточных заражений коронавирусом. За последние сутки в крае выявили 868 заболевших приморцев.

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#Новости#Общество#COVID-19
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