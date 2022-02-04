Амбулаторные центры Приморья частично перешли на круглосуточный режим работы

Амбулаторные инфекционные центры Владивостока, Находки и Артёма переведены на круглосуточный режим работы из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. Такая мера может быть распространена на другие муниципалитеты, если там тоже вырастет количество больных.

С 4 февраля работать круглосуточно и без выходных в трёх городах края будут как амбулаторные пункты, так и инфекционные кабинеты поликлиник. При необходимости на помощь сотрудникам будут отправлены члены резерва специалистов — работники других медучреждений края и 1 167 студентов-медиков. В системе здравоохранения края уже сформированы 42 инфекционные бригады, 9 из которых развёрнуты в Находке. Инфекционные кабинеты в поликлиниках других точек региона тоже начнут работать круглосуточно, если число пациентов с признаками ОРВИ вырастет там на 20%. В среднем по краю этот показатель уже вырос на 21,7%, но большая часть амбулаторных пациентов с COVID-19 приходится на Владивосток, Находку и Артём. Ранее «Восток-Медиа» писало о достижении в регионе нового максимума суточных заражений коронавирусом. За последние сутки в крае выявили 868 заболевших приморцев. Материалы по теме Почти 100 подростков в Приморье привили от коронавируса Заболеваемость коронавирусом в Приморье достигла нового максимума