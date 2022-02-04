Амбулаторные центры Приморья частично перешли на круглосуточный режим работы

Posted 4 февраля 2022, 02:31
Published 4 февраля 2022, 02:31
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
С 4 февраля работать круглосуточно и без выходных в трёх городах края будут как амбулаторные пункты, так и инфекционные кабинеты поликлиник.
При необходимости на помощь сотрудникам будут отправлены члены резерва специалистов — работники других медучреждений края и 1 167 студентов-медиков. В системе здравоохранения края уже сформированы 42 инфекционные бригады, 9 из которых развёрнуты в Находке.
Инфекционные кабинеты в поликлиниках других точек региона тоже начнут работать круглосуточно, если число пациентов с признаками ОРВИ вырастет там на 20%.
В среднем по краю этот показатель уже вырос на 21,7%, но большая часть амбулаторных пациентов с COVID-19 приходится на Владивосток, Находку и Артём.
Ранее «Восток-Медиа» писало о достижении в регионе нового максимума суточных заражений коронавирусом. За последние сутки в крае выявили 868 заболевших приморцев.