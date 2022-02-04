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Posted 4 февраля 2022, 16:49

Published 4 февраля 2022, 16:49

Modified 1 сентября 2022, 04:45

Updated 1 сентября 2022, 04:45

Депутат Госдумы поддержала идею увеличения выплат на детей-инвалидов

4 февраля 2022, 16:49
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб дала комментарий относительно инициативы о повышении выплат по уходу за детьми-инвалидами, в том числе вне зависимости от наличия трудового дохода.

Парламентарий отметила, что эта проблема в России далеко не нова, но и во всем мире, и в России ее «понемногу решают». Об этом сообщает издание RT.

«Уверена, что это нужно делать. Потому что, к сожалению, сегодня большая пропасть между доходами тех граждан, кто имеет возможность трудиться, и тех, кто вынужденно находится дома, поскольку должен ухаживать за детьми-инвалидами или пожилыми родственниками», — отметила Бессараб.

Депутат отметила необходимость распространения практики долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Она указала, что сегодня эта практика присутствует в 34 регионах страны. Но, конечно, нужно ежегодно увеличивать количество регионов, входящих в эту систему, развивать ее саму, а также увеличивать средства финансирования по социальному направлению, ведь нужно помогать тем родственникам, которые осуществляют уход за инвалидами, заключила Бессараб.

Накануне детский омбудсмен Татарстана, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением о повышении выплат по уходу за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет.

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