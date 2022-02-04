Депутат Госдумы поддержала идею увеличения выплат на детей-инвалидов

Posted 4 февраля 2022, 16:49
Published 4 февраля 2022, 16:49
Modified 1 сентября 2022, 04:45
Updated 1 сентября 2022, 04:45
Парламентарий отметила, что эта проблема в России далеко не нова, но и во всем мире, и в России ее «понемногу решают». Об этом сообщает издание RT.
«Уверена, что это нужно делать. Потому что, к сожалению, сегодня большая пропасть между доходами тех граждан, кто имеет возможность трудиться, и тех, кто вынужденно находится дома, поскольку должен ухаживать за детьми-инвалидами или пожилыми родственниками», — отметила Бессараб.
Депутат отметила необходимость распространения практики долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Она указала, что сегодня эта практика присутствует в 34 регионах страны. Но, конечно, нужно ежегодно увеличивать количество регионов, входящих в эту систему, развивать ее саму, а также увеличивать средства финансирования по социальному направлению, ведь нужно помогать тем родственникам, которые осуществляют уход за инвалидами, заключила Бессараб.
Накануне детский омбудсмен Татарстана, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением о повышении выплат по уходу за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет.