Депутат Госдумы поддержала идею увеличения выплат на детей-инвалидов

Депутат отметила необходимость распространения практики долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Она указала, что сегодня эта практика присутствует в 34 регионах страны. Но, конечно, нужно ежегодно увеличивать количество регионов, входящих в эту систему, развивать ее саму, а также увеличивать средства финансирования по социальному направлению, ведь нужно помогать тем родственникам, которые осуществляют уход за инвалидами, заключила Бессараб.